Мексика у вогні: країну охопила хвиля насильства після ліквідації лідера наркокартелю
Смерть наркобарона викликала негайну хвилю насильства: у восьми штатах країни бойовики «Халіско» підпалювали автомобілі, перекривали дороги та атакували сили безпеки.
У Мексиці спалахнули масові заворушення після повідомлень про ліквідацію одного з найбільш розшукуваних наркобаронів країни Немесіо Осегера Сервантеса (Ель Менчо).
Про це повідомляє видання Mexico News Daily.
У кількох штатах Мексики члени картелів почали палити вантажівки та автобуси, перекривати траси та влаштовувати перестрілки. Також повідомляється про стрілянину в районі аеропорту Гвадалахари, а в низці міст атаковано адміністративні будівлі.
У Мексиці вбито лідера одного з найбільших наркокартелів — деталі
У результаті спеціальної операції Збройних сил Мексики був убитий Немесіо Осегера Сервантес — лідер одного з найбільших наркокартелів країни, більш відомий як «Ель Менчо», повідомив уряд Мексики.
Осегера був убитий у місті Тапальпа в штаті Халіско, де був заснований і базувався його наркокартель, пише видання The New York Times.
Губернатор штату Пабло Лемус Наварро підтвердив факт сутичок між членами картелю та військовими. За його даними, у відповідь на появу силовиків невстановлені особи, пов’язані з картелем, почали підпалювати автівки та блокувати дороги, щоб перешкодити проведенню операції.
Ель Менчо помер від отриманих ран під час повітряного транспортування до лікарні. За даними Міноборони, вбили ще чотирьох членів картелю, двох тяжко поранили. Серед військових — троє поранених.
США надали Мексиці розвідувальну підтримку
Білий дім заявив у неділю, що США надали Мексиці розвідувальну підтримку у військовій операції.
«Сполучені Штати надали розвідувальну підтримку мексиканському уряду, щоб допомогти в операції в Тальпальпі, штат Халіско, Мексика, в результаті якої було ліквідовано сумнозвісного наркобарона та лідера картелю „Нове покоління Халіско“, — йдеться у дописі речниці Білого дому Керолайн Лівітт на X.
«Адміністрація Трампа також висловлює подяку мексиканським військовим за співпрацю та успішне проведення цієї операції», — додала вона.
Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау назвав ліквідацію «Ель Менчо» «великою подією для Мексики, США, Латинської Америки та всього світу».
Довідка: картель «Халіско Нове покоління» відомий своєю особливою жорстокістю: бойовики синдикату одного разу збили армійський гелікоптер з гранатомета, вони у різний час убили десятки посадових осіб та вивішували тіла вбитих з мостів для залякування суперників.