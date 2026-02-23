Мексика у вогні: країну охопила хвиля насильства після ліквідації лідера наркокартелю

У Мексиці почалися масові заворушення / © Associated Press

У Мексиці спалахнули масові заворушення після повідомлень про ліквідацію одного з найбільш розшукуваних наркобаронів країни Немесіо Осегера Сервантеса (Ель Менчо).

Про це повідомляє видання Mexico News Daily.

У кількох штатах Мексики члени картелів почали палити вантажівки та автобуси, перекривати траси та влаштовувати перестрілки. Також повідомляється про стрілянину в районі аеропорту Гвадалахари, а в низці міст атаковано адміністративні будівлі.

У містах фіксують підпали автівок / © Associated Press

У Мексиці вбито лідера одного з найбільших наркокартелів — деталі

У результаті спеціальної операції Збройних сил Мексики був убитий Немесіо Осегера Сервантес — лідер одного з найбільших наркокартелів країни, більш відомий як «Ель Менчо», повідомив уряд Мексики.

Осегера був убитий у місті Тапальпа в штаті Халіско, де був заснований і базувався його наркокартель, пише видання The New York Times.

Губернатор штату Пабло Лемус Наварро підтвердив факт сутичок між членами картелю та військовими. За його даними, у відповідь на появу силовиків невстановлені особи, пов’язані з картелем, почали підпалювати автівки та блокувати дороги, щоб перешкодити проведенню операції.

Мексику охопив хос / © Associated Press

Ель Менчо помер від отриманих ран під час повітряного транспортування до лікарні. За даними Міноборони, вбили ще чотирьох членів картелю, двох тяжко поранили. Серед військових — троє поранених.

У Сапопані після загибелі Ель Менчо бойовики підпалили автобус та використали його для перекриття дороги / © Associated Press

США надали Мексиці розвідувальну підтримку

Білий дім заявив у неділю, що США надали Мексиці розвідувальну підтримку у військовій операції.

«Сполучені Штати надали розвідувальну підтримку мексиканському уряду, щоб допомогти в операції в Тальпальпі, штат Халіско, Мексика, в результаті якої було ліквідовано сумнозвісного наркобарона та лідера картелю „Нове покоління Халіско“, — йдеться у дописі речниці Білого дому Керолайн Лівітт на X.

«Адміністрація Трампа також висловлює подяку мексиканським військовим за співпрацю та успішне проведення цієї операції», — додала вона.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау назвав ліквідацію «Ель Менчо» «великою подією для Мексики, США, Латинської Америки та всього світу».

Довідка: картель «Халіско Нове покоління» відомий своєю особливою жорстокістю: бойовики синдикату одного разу збили армійський гелікоптер з гранатомета, вони у різний час убили десятки посадових осіб та вивішували тіла вбитих з мостів для залякування суперників.