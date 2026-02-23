Бєлгород зазнав масованого ракетного удару: у місті зникло світло (відео)

Атака на Бєлгород

Реклама

У російському Бєлгороді після ракетного удару зафіксували значні руйнування об’єктів енергетики.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У місцевих пабліках з’явилися відео обстрілу. На кадрах чути вибухи та звук автомобільних сигналізацій, видно спалахи після ударів по місту.

Реклама

Очевидці стверджують, що значна частина Бєлгорода занурена в темряву — освітлення забезпечують переважно фари автомобілів.

Губернатор Бєлгородська область Вячеслав Гладков підтвердив факт ракетної атаки.

«Місто Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу. Внаслідок цього є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла до будинків мешканців», — написав Гладков.

За його словами, остаточну оцінку масштабів руйнувань нададуть згодом. Наразі на місцях працюють оперативні служби, інформацію про наслідки уточнюють.

Реклама

Раніше повідомлялося, що війна, яку Путін приніс до України, остаточно перетнула кордон і тепер руйнує життя самих росіян.

Ми раніше інформували, що у Бєлгороді 220 тисяч абонентів залишилися в темряві і без тепла.