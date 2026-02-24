Російський наступ в Україні гальмується / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

Зростання кількості загиблих і поранених російських солдатів, ймовірно, завадить кремлівському диктатору Володимиру Путіну розпочати широкомасштабний наступ в Україні найближчими місяцями. Протягом зими втрати окупантів на полі бою стабільно перевищують рівень їхнього набору.

Про це пише Bloomberg із посиланням на західних чиновників.

Проблеми РФ з мобілізацією та набором найманців

За словами джерел видання, Москва здатна підтримувати вербування на рівні 30–35 тисяч осіб щомісяця. Проте цих цифр уже недостатньо, адже щоденні втрати значно перевищують кількість новобранців. Це створює серйозну напруженість для військового командування РФ та підвищує перспективу проведення більш повноцінної хвилі мобілізації.

Реклама

Досі російський лідер уникав таких кроків, оскільки призов 300 тисяч резервістів 2022 року викликав масовий відтік населення з країни та суспільне невдоволення. Наразі Кремль робить ставку на великі бонуси за підписання контракту та високі зарплати, проте цих заходів вистачає дедалі менше, тому Росія все більше покладається на іноземних найманців, зокрема з Північної Кореї, Індії, Непалу та Куби.

Міністр збройних сил Великої Британії Ал Карнс зазначає, що серед можливих варіантів для Путіна — посилення вербування у великих містах, а не в бідних регіонах на периферії. Проте це може підірвати політичну підтримку влади в густонаселених центрах, як-от Москва чи Санкт-Петербург.

«Ми спостерігаємо зростання кількості втрат, непропорційне за масштабами, і деякі аспекти економічної ситуації в Росії починають ставати досить хиткими, особливо напередодні літа», — наголосив Карнс.

Ситуація на фронті та можливі сценарії

Російські та українські сили продовжують вести важкі бої вздовж 1200-кілометрової лінії фронту. Західні офіційні особи припускають, що РФ може зосередити свій наступ на так званому «поясі фортець» у східній частині Донеччини, де тривають найінтенсивніші зіткнення. Альтернативним напрямком може стати відновлення просування в бік Запоріжжя на півдні.

Реклама

Однак якщо нинішній рівень втрат збережеться, це неминуче тиснутиме на оперативне становище російської армії.

«У них є варіант скоротити частину своєї наступальної активності, щоб збалансувати ці втрати», — пояснює Генрі Бойд, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Крім того, наступ окупантів ускладнюється проблемами зі зв’язком через нещодавнє обмеження доступу до системи мобільного інтернету Starlink та збоями в роботі месенджера Telegram. Це найбільше вплинуло на російські можливості стрільби на середні дистанції (до 150 км) і розгортання безпілотників для ударів по українській логістиці.

ЗСУ знищили вже дві армії окупантів

За чотири роки повномасштабного вторгнення Сили оборони України фактично ліквідували дві російські армії, які наступали на нашу державу. Те військо окупантів, яке є зараз, кардинально відрізняється від того, що вторглося 2022 року, і вже не має колишньої боєздатності.

Реклама

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж розповів, що на початку вторгнення на Україну наступало 650-тисячне військо росіян, якого на сьогодні вже просто не існує. Ворог змушений поповнювати свої лави мобілізованими та найманцями за різними контрактами, проте ці сили не здатні забезпечити колишній рівень загрози.

Три сценарії закінчення війни

Після чотирьох років повномасштабної війни конфлікт перетворився на виснажливе протистояння з великими втратами та повільними змінами на фронті. Росія контролює близько п’ятої частини території України, водночас Київ упродовж останніх років проводить обмежені контрнаступи та повертає окремі ділянки.

Експерти вважають, що подальший розвиток війни може піти за трьома сценаріями. Найімовірнішим варіантом залишається продовження війни без вирішального переламу. Інший сценарій передбачає, що успіхи України на полі бою можуть змінити баланс сил і змусити Кремль піти на поступки. Третій варіант пов’язаний з ризиком ослаблення підтримки України Заходом, що може затягнути війну або схилити ситуацію на користь Росії.