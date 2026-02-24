Росіяни масово купують нерухомість поруч зі стратегічними об’єктами ЄС: що задумали у Кремлі

Кремль / © Associated Press

Російські агенти та люди, пов’язані з Кремлем, активно купують житлову та комерційну нерухомість у країнах Європи поблизу військових баз, портів і стратегічної інфраструктури.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на джерела в західних спецслужбах.

За даними розвідки, ці об’єкти можуть бути частиною масштабної мережі так званих “троянських коней”, призначеної для шпигунства, диверсій і підготовки можливих атак у разі загострення ситуації.

Нерухомість як інструмент гібридної війни

Йдеться про придбання дач, складів, квартир, занедбаних будівель, а також островів і ділянок землі щонайменше у десятку європейських країн. За версією спецслужб, ці об’єкти можуть використовуватися як бази для спостереження, підготовки диверсій або прихованого зберігання обладнання.

Російські активи по всій Європі. / © The Telegraph

Діючі та колишні співробітники трьох європейських розвідок припускають, що на окремих таких об’єктах вже можуть зберігатися безпілотники, вибухівка, зброя або працювати агенти під прикриттям.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року у Європі різко зросла кількість диверсій, пов’язаних із Москвою — від підпалів до спроб саботажу транспорту та інфраструктури. У спецслужбах не виключають, що частина інцидентів могла бути “репетицією” перед масштабнішими операціями.

Перевірка НАТО у “сірій зоні”

За словами розвідників, Кремль може намагатися діяти нижче порогу відкритої війни, щоб уникнути прямого застосування статті 5 НАТО про колективну оборону. Мета — паралізувати транспорт, енергетику та зв’язок у країнах Альянсу, залишаючи можливість заперечувати причетність.

Російські хатини поблизу норвезької військової бази. / © The Telegraph

Глава британської розвідки MI6 Блез Метревелі раніше попереджала, що Росія “випробовує Захід у сірій зоні”, використовуючи методи між війною та миром.

Приклад Фінляндії

Особливу увагу у Європі привернув випадок у Фінляндії, де компанія Airiston Helmi придбала 17 об’єктів нерухомості поблизу стратегічних морських маршрутів. Під час обшуків 2018 року там виявили причали, системи спостереження, вертолітний майданчик та сучасні засоби зв’язку.

Російський “військовий” острів у Фінляндії. / © The Telegraph

Після цього Фінляндія фактично заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість. Подібні обмеження запровадили країни Балтії.

Європа реагує, але не всі однаково

Частина держав почала закривати російські об’єкти, які могли використовуватися для розвідки. Водночас у багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, залишаються прогалини у законодавстві, що дозволяє інвесторам із РФ купувати стратегічну нерухомість.

У Норвегії та Швеції російські структури також купували об’єкти поруч із військовими базами, а деякі з них, за оцінками розвідки, могли використовуватися для спостереження або запуску безпілотників.

Аналітики попереджають: така діяльність є сучасною версією тактики часів холодної війни, коли СРСР використовував нерухомість за кордоном для шпигунства та диверсій.

Китай діє схожим шляхом

Західні служби безпеки також фіксують ознаки подібної, але більш довгострокової стратегії з боку Китаю. Йдеться про придбання об’єктів поблизу центрів обробки даних і комунікаційних вузлів для збору інформації.

Втім, експерти вважають, що російські цілі значно агресивніші та можуть передбачати підготовку до диверсійних атак у разі майбутньої кризи.

У Європі побоюються, що через відсутність єдиної політики та координації між країнами ця загроза зростає, а реагування поки що залишається недостатнім.

Путін продовжить воювати 2026 року: наступні цілі Кремля — на території НАТО

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав “нісенітницею” заяви європейських політиків про можливий напад РФ на Європу, звинувативши їх у “нагнітанні істерії” та поширенні страхів. Він заявив, що Росія буцімто прагнула партнерства після розпаду СРСР, але Захід обрав шлях розширення НАТО.

Водночас Путін також вкотре поклав відповідальність за війну в Україні на США та НАТО, звинувачуючи їх у бажанні “розвалу” Росії.

Проте в Міноборони проговорилися про справжні наміри щодо НАТО. Міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив про начебто підготовку об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з РФ на рубежі 2030-х років.