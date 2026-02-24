На Одещині пара реєструвала на себе Starlink окупантів: ціна зради шокує

Затримана / © СБУ

Реклама

Пара безробітніх українців реєструвала термінали Starlink, які згодом використовувалися окупантами на фронті.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Двоє жителів міста Ізмаїл погодилися на співпрацю з ворогом заради швидкого заробітку. Російські спецслужби знайшли їх через популярні месенджери.

Реклама

«Фігурантами виявилися двоє місцевих жителів: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили у поле зору рашистів через Телеграм-канали із пошуку так званих „легких заробітків“. Представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які в подальшому використовуються представниками РФ», — повідомили в СБУ.

Затриманий чоловік / © СБУ

Щоб поставити процес на потік і заробити більше грошей, зрадники вирішили не ризикувати власними документами щоразу, а розробили схему із залученням третіх осіб.

«Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, слідством встановлено, що для „походу в ЦНАП“ вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних», — зазначають слідчі.

Однак реалізувати ці плани не вдалося — оперативники затримали обох завербованих.

Реклама

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці виявили докази їхньої діяльності.

Матеріали справи / © СБУ

«У затриманих вилучено мобільні телефони із доказовою базою роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, чіткі інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди», — додали в правоохоронному відомстві.

Матеріали справи / © СБУ

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд вже відправив їх під варту. Санкція статті передбачає безальтернативне покарання — довічне позбавлення волі.

Як ворог маніпулює українцями: попередження СБУ

У Службі безпеки України попереджають громадян про зміну тактики російських спецслужб в інтернеті. Будь-яка допомога з реєстрацією таких пристроїв є кримінальним злочином.

Реклама

«Ворог діє як напряму — розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до жорстких маніпуляцій. У тому числі росіяни видають себе за українських військових, які нібито „придбали Starlink за власні кошти й наразі перебувають на фронті та не можуть його зареєструвати“, тому звертаються по допомогу до цивільних. Ми закликаємо громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації», — наголошують представники СБУ.

Відключення Starlink для росіян - останні новини

Нагадаємо, після того як компанія SpaceX обмежила незаконне використання супутникового інтернету Starlink російськими військовими, армія РФ зіткнулася з проблемами зв’язку на фронті.

За даними New York Post, доступ до мережі було заблоковано для терміналів, які окупанти застосовували на безпілотниках та в підрозділах, придбаних через чорний ринок. Після цього, за словами українських військових, російські штурмові дії тимчасово скоротилися, а втрати зросли через втрату координації.

Аналітики також зазначали, що альтернативи Starlink у росіян фактично немає. Спроби використовувати аеростати-ретранслятори є технічно складними, дорогими та вразливими до засобів протиповітряної оборони, що обмежує їхню ефективність на полі бою.

Реклама

До слова, військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула заявляв, що українські військові скористалися проблемами з управлінням у російських підрозділах, які виникли через перебої зі супутниковим зв’язком Starlink.

За його словами, тимчасова втрата координації дій противника дала Силам оборони можливість активізувати дії на окремих ділянках фронту. Експерт наголошував, що за умов розмитої лінії зіткнення та значної «кілзони» втрата керування військами може призводити до втрати контролю над територіями.

Також він зазначав, що російські сили на фронті є розпорошеними та значною мірою залежать від технічних засобів координації, зокрема безпілотників. На його думку, ресурсні можливості РФ поступово виснажуються, що в перспективі може вплинути на здатність утримувати захоплені території.