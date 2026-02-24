Росіяни атакували один із обласних центрів України: шокувальні наслідки

Наслідки атаки по Запоріжжю / © ТСН

Цієї ночі Запоріжжя пережило масовану атаку — ворог випустив по місту 6 безпілотників типу «Shahed». Один із дронів влучив поблизу багатоповерхівки у Вознесенівському районі, перетворивши двір на згарище, а квартири — на руїни. Внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці влучання та поспілкувалася з тими, хто дивом вижив.

Фасад у руїнах та вирвані стіни

Удар прийшовся на середмістя. Уламками скла та залишками балконних рам усіяний увесь двір. Ударна хвиля була такої сили, що в дев’яти багатоповерхівках району вилетіли вікна, а в самому епіцентрі — понівечено фасад.

Людмила Двірник: «Мені мої мешканці зателефонували, що прилетів дрон. За дерево зачепився біля 6-го під’їзду і вийшов ось такий ось вибух, що є постраждалі. Люди, правда, дякую, що позашивали вікна. Приїде бригада, будемо прибирати».

Всередині під’їзду ситуація не краща: сходинки вкриті товстим шаром скла. У частині квартир ударною хвилею просто вирвало вхідні двері разом із бетоном.

Сергій, постраждалий: «Вирвало ось двері, заклинило замок. Двері тепер тільки відчиняються ось так ось і плюс ще пів стіни немає».

«Мама не відповідала»: історія порятунку родини Шишків

Родина Шишків залишилася без частини оселі. Тетяна згадує: врятувало лише те, що за мить до вибуху вона встигла вийти в коридор. Її літня мати на той момент спала в кімнаті, куди прийшовся основний удар.

Тетяна Шишко, постраждала: «Прочитала в телеграм-каналах, що “Шахеди” летять. Я пішла в коридор, мама тут спала якраз. Почула сильний гул і що дрон наближається. Тоді все — пил і все полетіло в кімнату. Злякалася, бо мама не відповідала: жива чи нежива вона, чи ціла. Тоді вийшла, в неї кров, потім почали розбирати завали».

Наслідки нічного терору

Загалом унаслідок атаки п’ятеро людей отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес. Наразі всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Окрім житлового сектору, один із шести ударів прийшовся по об’єкту інфраструктури, де спалахнула пожежа. Сумарно через нічні обстріли в Запоріжжі пошкоджено 12 багатоповерхівок та низку нежитлових споруд.

