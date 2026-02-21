У Запоріжжі пролунав вибух: що відомо

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Вибух, який могли чути жителі Запоріжжя, став наслідком атаки російських військ на транспортну інфраструктуру міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Реклама

«Вибух, що могли чути запоріжці, — це атака ворога на транспортну інфраструктуру обласного центру. Наразі — без постраждалих. Тривога триває — перебувайте в безпечних місцях!» — зазначив Федоров.

В області тривалий час була повітряна тривога.

Місцева влада традиційно закликала мешканців залишатися в укриттях до офіційного сигналу відбою.

Нагадаємо, що раніше ворог атакував Запоріжжя "Шахедами": Федоров повідомив про наслідки