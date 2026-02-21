Глобальне мито 10%: Трамп оголосив про нові тарифи для всіх країн

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав в Овальному кабінеті рішення про введення глобального 10% мита на всі країни світу.

Про це він написав у своїй соцмережі.

«Для мене велика честь повідомити, що я щойно підписав в Овальному кабінеті глобальне 10% мито на всі країни, яке набуде чинності майже негайно», — зазначив Трамп.

За його словами, нова тарифна політика почне діяти практично одразу після підписання.

Поки що Білий дім не оприлюднив деталей щодо механізму запровадження тарифів, переліку винятків або можливих виняткових умов для окремих партнерів.

Економісти попереджають, що такий крок може суттєво вплинути на глобальні ринки, викликати відповідні заходи з боку торговельних партнерів США та посилити напруження у світовій торгівлі.

Нагадаємо, що раніше лідери Європи жорстко відповіли Трампу на погрози митами.

Головний меседж європейських лідерів єдиний — суверенітет України та Гренландії не продається, а спроби економічного тиску на партнерів по НАТО є неприйнятними.