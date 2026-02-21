Торгівельна війна чи нова угода: що змусило Трампа терміново їхати до Китаю

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай з 31 березня по 2 квітня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в адміністрації.

Поїздка відбудеться на тлі загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Пекіном. Напруга зросла після перегляду тарифної політики США щодо китайських товарів, що знову поставило під питання майбутнє торговельної угоди між країнами.

Очікується, що під час візиту Трамп проведе переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпін. Серед ключових тем — тарифи, доступ американських компаній до китайського ринку, а також ширші геополітичні питання.

Аналітики зазначають, що ця зустріч може або знизити градус торговельної напруги, або, навпаки, започаткувати новий виток економічного протистояння між двома країнами.

Офіційний порядок денний візиту наразі не розкривається повністю, однак у Вашингтоні визнають, що переговори будуть складними.

Нагадаємо, що раніше у США заявили, що Китай може зупинити війну одним дзвінком Путіну

Китай відіграє вирішальну роль у підтримці Росії у війні з Україною і виступає тією силою, яка здатна керувати Кремлем щодо подальшого розвитку конфлікту.