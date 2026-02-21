Повоєнні вибори під мікроскопом: політиків можуть змусити звітувати про зв’язки з РФ з 2014 року

Вибори / © УНІАН

У парламенті зареєстрували законодавчу ініціативу, що передбачає додаткові запобіжники для майбутніх виборчих кампаній після завершення війни. Йдеться про обов’язкове декларування кандидатами будь-якої співпраці з Російською Федерацією або пов’язаними з нею структурами, починаючи з 2014 року — моменту початку російської агресії проти України.

Про це пише Укрінформ.

Згідно з пропозицією, у виборчих документах потрібно буде зазначати можливі трудові, бізнесові, політичні чи інші контакти з РФ. Ідеться як про прямі зв’язки з органами влади або компаніями країни-агресора, так і про діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Автори ініціативи пояснюють, що суспільство має право знати, чи мали претенденти на державні посади взаємодію з державою-агресором у період війни. На їхню думку, такі вимоги мають стати частиною системи національної безпеки та очищення політичного поля.

Водночас експерти застерігають: формулювання норм має бути максимально чітким, аби нові правила не перетворилися на інструмент політичного тиску чи вибіркового застосування.

Якщо закон буде ухвалений, повоєнні вибори можуть стати одними з найретельніше перевірених в історії України — із детальним аналізом біографій, контактів і діяльності учасників перегонів за останні десять років.

