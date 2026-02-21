Глобальні 10% мита: США вводять нові тарифи для всього світу — що відомо

Прапор США / © Getty Images

Реклама

Сполучені Штати вводять 10% мито на товари з усіх країн. Нові тарифи набудуть чинності 24 лютого о 12:01 за східним часом США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім.

За даними агентства, тариф діятиме 150 днів. Рішення ухвалене після того, як раніше запроваджені масштабні торговельні обмеження були скасовані рішенням Верховного суду США.

Реклама

Президент Дональд Трамп заявив, що підписав відповідний указ в Овальному кабінеті. За його словами, новий тарифний режим має запрацювати практично негайно.

Видання зазначає, що адміністрація використала інші законодавчі механізми для запровадження мита після судового обмеження попередніх тарифів. Таким чином, США фактично переходять до тимчасової універсальної митної моделі щодо імпорту.

Аналітики попереджають, що таке рішення може вплинути на глобальні ланцюги постачання, валютні ринки та спричинити відповідні кроки з боку торговельних партнерів Вашингтона.

Нагадаємо, що раніше лідери Європи жорстко відповіли Трампу на погрози митами.

Реклама

Головний меседж європейських лідерів єдиний — суверенітет України та Гренландії не продається, а спроби економічного тиску на партнерів по НАТО є неприйнятними.