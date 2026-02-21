Три знаки Зодіаку, яким сьогодні необхідно зайнятися своєю зовнішністю

Гороскоп / © Credits

День також сприятливий для того, щоб звернути увагу на свою зовнішність - "чаклунство" перукарів і стилістів допоможе створити новий, багато в чому несподіваний, образ.

Сьогодні, 21 лютого, звернути увагу на свою зовнішність рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них такі дії просто необхідні.

Овен

Овни ретельно стежать за своєю зовнішністю, але саме сьогодні зірки настійно рекомендують їм відвідати свого майстра в салоні краси. Нова стрижка не тільки омолодить представників знака, давши їм змогу візуально скинути кілька років, а й позбавить негативної енергії.

Рак

Ракам, які віднедавна не хочуть дивитися на себе в дзеркало: їм здається, що через холоди і пов'язаний з ними поганий настрій вони стали виглядати гірше. Найкращий спосіб повернути свою красу - зробити молодіжну стрижку, яка візуально дасть змогу скинути з десяток років.

Стрілець

Стрільцям, які останнім часом страждають від занепаду сил, відвідування салону краси додасть енергії та життєлюбства. Щоправда, для цього їм необхідно буде підстригтися - разом зі зрізаними кінчиками волосся піде втома, а її місце посяде бадьорість і енергійність.

