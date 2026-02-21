Чи можливий справедливий мир для України: несподівана відповідь генсека ООН

Антоніу Гутерреш / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш дав чітке визначення того, яким має бути «справедливий мир» для України, і його слова можуть змінити уявлення про глобальні мирні ініціативи.

Про це пише Укрінформ.

За його словами, не існує компромісу, який виправдовував би порушення міжнародного права або відмову від територіальної цілісності України.

Реклама

У коментарі напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ Гутерреш заявив, що Організація Об’єднаних Націй вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру. Він підкреслив, що такий мир має повністю забезпечувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Гутерреш також нагадав про серйозні руйнування, які зазнала Україна за чотири роки війни, включно з масовими переміщеннями, численними атаками на цивільні об’єкти та порушеннями прав людини, зокрема дітей.

Він зазначив, що протягом усього конфлікту співробітники ООН залишалися в Україні, надаючи гуманітарну допомогу там, де це було найнеобхідніше, зокрема на лінії фронту.

Гутерреш наголосив, що мир, який не поважатиме основні принципи міжнародного права, просто не може бути справедливим — і це важлива позиція в умовах триваючої війни.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Зеленський зробив тривожну заяву, чи програє Україна війну. Він також прокоментував вимоги щодо Донбасу.