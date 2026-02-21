ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Судно наркоторговців

Судно наркоторговців / © фото з соцмереж

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв
Судно наркоторговців

Військові США заявили про черговий удар по судну наркоторговців у Тихому океані (відео)

Американські військові повідомили про проведення операції проти судна, яке, за їхніми даними, було причетне до наркоторгівлі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич

Військові США заявили про нову операцію в акваторії Тихого океану, під час якої було атаковано судно, пов’язане з незаконним обігом наркотиків.

Про це повідомило United States Southern Command у своєму офіційному акаунті в соцмережі X.

У повідомленні зазначається, що операцію провели в межах боротьби з транснаціональною злочинністю та незаконним трафіком наркотиків. Деталі щодо місця проведення операції, кількості вилучених речовин або затриманих осіб наразі не розголошуються.

© із соцмереж

Південне командування ЗС США відповідає за військові операції у регіоні Центральної та Південної Америки, а також у прилеглих морських зонах, зокрема в частині Тихого океану.

Подібні операції є частиною ширшої кампанії США з протидії міжнародним наркокартелям і нелегальним перевезенням наркотиків морськими маршрутами.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп натякнув за операцію проти наркокартелів у Мексиці.

Після успішного перекриття 97% морського наркотрафіку США починають діяти на суші, щоб зупинити хвилю смертей серед американців.

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie