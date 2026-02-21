Військові США заявили про черговий удар по судну наркоторговців у Тихому океані (відео)

Реклама

Військові США заявили про нову операцію в акваторії Тихого океану, під час якої було атаковано судно, пов’язане з незаконним обігом наркотиків.

Про це повідомило United States Southern Command у своєму офіційному акаунті в соцмережі X.

У повідомленні зазначається, що операцію провели в межах боротьби з транснаціональною злочинністю та незаконним трафіком наркотиків. Деталі щодо місця проведення операції, кількості вилучених речовин або затриманих осіб наразі не розголошуються.

Реклама

© із соцмереж

Південне командування ЗС США відповідає за військові операції у регіоні Центральної та Південної Америки, а також у прилеглих морських зонах, зокрема в частині Тихого океану.

Подібні операції є частиною ширшої кампанії США з протидії міжнародним наркокартелям і нелегальним перевезенням наркотиків морськими маршрутами.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп натякнув за операцію проти наркокартелів у Мексиці.

Після успішного перекриття 97% морського наркотрафіку США починають діяти на суші, щоб зупинити хвилю смертей серед американців.