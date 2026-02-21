- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 321
- Час на прочитання
- 1 хв
Військові США заявили про черговий удар по судну наркоторговців у Тихому океані (відео)
Американські військові повідомили про проведення операції проти судна, яке, за їхніми даними, було причетне до наркоторгівлі.
Військові США заявили про нову операцію в акваторії Тихого океану, під час якої було атаковано судно, пов’язане з незаконним обігом наркотиків.
Про це повідомило United States Southern Command у своєму офіційному акаунті в соцмережі X.
У повідомленні зазначається, що операцію провели в межах боротьби з транснаціональною злочинністю та незаконним трафіком наркотиків. Деталі щодо місця проведення операції, кількості вилучених речовин або затриманих осіб наразі не розголошуються.
Південне командування ЗС США відповідає за військові операції у регіоні Центральної та Південної Америки, а також у прилеглих морських зонах, зокрема в частині Тихого океану.
Подібні операції є частиною ширшої кампанії США з протидії міжнародним наркокартелям і нелегальним перевезенням наркотиків морськими маршрутами.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп натякнув за операцію проти наркокартелів у Мексиці.
Після успішного перекриття 97% морського наркотрафіку США починають діяти на суші, щоб зупинити хвилю смертей серед американців.