Операція "Південний спис": США знищили чергове судно у Карибському морі

Південне командування США SOUTHCOM повідомило, що у п’ятницю, 13 лютого, Об’єднана оперативна група «Південний спис» за наказом генерала Френсіса Донована здійснила «смертоносну кінетичну атаку» на плавзасіб, що належав «визнаній терористичній організації». Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомим маршрутом наркоторгівлі та брало безпосередню участь у контрабандних операціях.

Про це йдеться у офіційному повідомленні командування у соцмережі X.

Деталі ліквідації

Військові наголосили, що операція була ретельно спланована на основі розвідувальних даних. У результаті точкового удару було ліквідовано трьох осіб, яких SOUTHCOM назвало «наркотерористами».

«Під час цієї операції ліквідовано трьох наркотерористів. Жоден військовослужбовець США не постраждав», — підкреслили у Південному командуванні.

Контекст операції

Варто зазначити, що активізація дій американських військових у цьому регіоні пов’язана з наказом президента Дональда Трампа. У листопаді минулого року він ініціював початок операції «Південний спис» (Southern Spear) у Центральній, Південній Америці та Карибському басейні. Головна мета цієї кампанії — повна ліквідація місцевих наркокартелів, які загрожують національній безпеці Сполучених Штатів.

