Премією Мюнхенської конференції нагородили усіх українців

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції / © Associated Press

Премію імені Евальда фон Клейста, яку організатори Мюнхенської конференції з безпеки щорічно вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів, цього року було присуджено українському народу.

Як представник усіх українців нагороду отримав президент Володимир Зеленський.

На церемонії вручення премії було оголошено, що український народ нагороджено «за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи».

У своїй подячній промові український президент наголосив, що для нього є великою честю «бути тут та мати таких друзів українського народу».

Зокрема, він подякував Німеччині за її постійну підтримку, заявивши, що зараз вона є найбільшим донором допомоги Україні.

Президент відзначив німецький внесок у побудову критично важливої системи ППО на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. А також згада про спільний німецько-український завод з виробництва безпілотників.

Зеленський також подякував іншим європейським лідерам, керівництву Євросоюзу в особі Урсули фон дер Ляєн та президенту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося, окремо президент України згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зеленський іронічно зауважив, що він підштовхує всіх у Європі бути кращими, «щоб ми ніколи не ставали такими як він — людиною, яка наче забула про слово „сором“.

Нагадаємо, раніше український президент у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор [тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан] може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

У відповідь угорський прем’єр вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз у своєму дописі на платформі Х.