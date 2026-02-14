Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа: що сказав

Президент України Володимир Зеленський після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Мюнхені / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Трамп почує українців щодо гарантій безпеки.

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше будь-якої угоди про припинення війни

«Ці гарантії відповідають на головне питання — що війни більше не буде. Ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас. Ми сподіваємося, що Конгрес почує нас», — заявив він.

Також президент подякував Заходу за «всю реальну допомогу», надану Україні.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угода про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами буде укладена лише в той момент, коли це стане «доречним» для просування мирного процесу.

За інформацією Politico, США вимагають від України спочатку укласти мир з Росією, а вже потім дадуть гарантії безпеки.

Вчора, 13 лютого, Дональд Трамп заявив, що російська сторона нібито виявляє готовність до укладення угоди, а президент України Володимир Зеленський має активізувати зусилля в цьому напрямку.