Світ
311
1 хв

Два військові кораблі США зіткнулися біля берегів Південної Америки

Внаслідок морської аварії двоє людей отримали легкі травми.

Автор публікації
Богдан Скаврон
ВМС США

ВМС США / © Associated Press

Військовий корабель ВМС США та судно постачання зіткнулися у водах поблизу Південної Америки.

Про це повідомила в четвер, 12 лютого, газета Wall Street Journal з посиланням на речника американських військових, передає Reuters.

За інформацією видання, есмінець класу «Арлі Берк» USS Truxtun та швидкісне судно підтримки USNS Supply зіткнулися під час операції з дозаправки в морі. Місце зіткнення не уточнюють.

Внаслідок аварії двоє людей отримали легкі травми.

Було розпочато розслідування для встановлення причини інциденту, додає газета з посиланням на речника Південного командування полковника Еммануеля Ортіса.

Обидва кораблі повідомили, що вони змогли безпечно продовжити плавання.

311
