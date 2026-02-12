- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
Два военных корабля США столкнулись у берегов Южной Америки
В результате морской аварии два человека получили легкие травмы.
Военный корабль ВМС США и судно снабжения столкнулись в водах вблизи Южной Америки.
Об этом сообщила в четверг, 12 февраля, газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя американских военных, передает Reuters.
По информации издания, эсминец класса «Арли Берк» USS Truxtun и скоростное судно поддержки USNS Supply столкнулись во время операции по дозаправке в море. Место столкновения не уточняется.
В результате аварии два человека получили легкие травмы.
Было начато расследование для установления причины инцидента, добавляет газета со ссылкой на представителя Южного командования полковника Эммануэля Ортиса.
Оба корабля сообщили, что они смогли безопасно продолжить плавание.
