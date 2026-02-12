- Дата публикации
Таро-предупреждение на 13 февраля: карты назвали знаки, которым повезет с деньгами, и знак, которому следует быть осторожным
13 февраля может принести финансовый шанс одним и неожиданные расходы другим.
13 февраля 2026 года может показать, где вас ждет выгода, а где лишние затраты.
Главная карта дня — Колесо Фортуны
Карта денег, шансов и резких поворотов. Она говорит о дне, когда ситуация может измениться в плюс или минус в зависимости от решения. Внимательность сегодня равна выгоде.
ТОП-3 знака дня
Телец
Может появиться шанс улучшить финансовую ситуацию. Выгодна возможность рядом.
Козорыг
Решения в денежных вопросах принесут пользу. День о практической выгоде.
Близнецы
Новость или разговор могут открыть финансовую перспективу.
Прогноз для всех знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Импульсивные издержки могут быть лишними. Лучше действовать с холодной головой.
Телец — Туз Пентаклей
Карта дня для вас. Реальный шанс извлечь выгоду.
Близнецы — Паж Мечей
Информация сегодня имеет ценность. Слушайте внимательно.
Рак — Королева Кубков
Интуиция подскажет, где не стоит тратить.
Лев — Солнце
Позитивные события придают уверенность в решениях.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Труд дает материальный результат.
Весы — Справедливость
Финансовые решения должны быть взвешенными.
Скорпион — Семка Мечей
Лучше избегать сомнительных предложений.
Стрелец — Тройка Жезлов
Возможность перспективы.
Козорог — Король Пентаклей
Стабильность и удобство в приоритете.
Водолей — Звезда
Надежда на улучшение ситуации.
Рыбы — Верховная Жрица
Интуиция подскажет, где выгода.
13 февраля — день финансовых шансов и решений. Карты Таро советуют внимательно относиться к предложениям и бездействовать наспех.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.