У Середземному морі з’явилися токсичні водорості: чи може отруйна риба потрапити на вашу тарілку

У Середземному морі зафіксували мікроводорості роду Gambierdiscus, які здатні продукувати небезпечні токсини та накопичуватися в рибі. Це перший підтверджений випадок появи такого організму на материковому узбережжі Іспанії, що викликає занепокоєння щодо безпеки морепродуктів у регіоні.

Про це повідомило видання earth.com.

Наукова група під керівництвом еколога з Університету Аліканте Сезара Бордехоре виявила токсин-продукувальні мікроводорості у прибережних водах між Денія та Хавеа. Аналіз архівних зразків із цього самого узбережжя показав, що до 2011 року слідів Gambierdiscus тут не було, тож поява організму є новою й пов’язана з останнім десятиріччям.

Цей рід мікроводоростей виробляє сигуатоксини — речовини, що накопичуються в рибі, коли дрібні травоїдні споживають водорості, а хижі види поїдають їх. Потрапивши на тарілку людини, токсин може спричинити сигуатеру — харчове отруєння з симптомами від шлункового дискомфорту до неврологічних розладів, таких як поколювання, свербіж чи порушення температурних відчуттів.

У зібраних зразках кількість клітин коливалася від 20 до 140 на літр, а за попередніми даними вони належать виду Gambierdiscus australes. Однак подальші генетичні перевірки мають підтвердити ідентифікацію.

«Більша кількість може збільшити ймовірність того, що риба поглине більше токсинів, проте небезпека також залежить від конкретного штаму присутніх мікроводоростей», — йдеться в статті.

Зазначається, що лабораторні спостереження з Балеарських островів показували низький рівень токсичності саме виду Gambierdiscus australes.

Регуляторні органи вже коригують графіки перевірок морепродуктів, адже найбільший ризик стосується великих хижих риб, які можуть накопичувати токсини у високих концентраціях. Перед виходом улову на ринок зразки риб’ячого м’яса проходять лабораторні тести, і в разі виявлення токсинів продажі блокують.

Науковці вказують, що тепліші води Середземного моря можуть створювати умови для виживання тропічних мікроорганізмів, які раніше не переживали зимові температури. Це узгоджується із загальною тенденцією зміщення морських видів на північ через кліматичні зміни.

Щоб отримати більш повну картину, дослідники проводять додатковий моніторинг морського дна, адже Gambierdiscus — бентосний організм, який росте на камінні, водоростях і морській траві. Звичайні проби води можуть його не виявити, тому збір донних зразків стає ключовим елементом раннього попередження.

Фахівці заспокоюють: для відпочивальників мікроводорість не становить ризику при контакті зі шкірою. Небезпека виникає лише через вживання зараженої риби, а термічна обробка токсини не руйнує — тому критично важливі лабораторні перевірки й контроль ланцюга поставок.

Влада готується до того, що з потеплінням морів поява нових токсин-продукувальних видів може стати регулярним викликом, а систематичний моніторинг стане основним інструментом управління ризиками.

Нагадаємо, після штормів на узбережжі Чорного моря науковці знайшли блакитного краба. У межах Тузлівських лиманів зафіксовано три екземпляри. Вид вважається агресивним та витривалим вселенцем.