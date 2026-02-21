- Дата публікації
РФ атакувала один з обласних центрів: що відомо про наслідки
Пошкодження внаслідок російського удару сталися у різних районах Одеси.
Вночі проти 21 лютого російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки. Травмовано чоловіка.
Про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу», — повідомив чиновник.
Що відомо про наслідки
Внаслідок російського удару пошкодження фіксують різних районах міста. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків в та навчального закладу.
Нагадаємо, напередодні в МВА Одеси повідомляли, що після атак РФ ситуація зі світлом критична. Без світла тимчасово залишаються клієнти Київського району. Загалом, за даними ДТЕК, на Одещині найскладніша ситуація в країні. У регіоні знищена 31 підстанція.