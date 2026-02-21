ТСН у соціальних мережах

1169
1 хв

РФ атакувала один з обласних центрів: що відомо про наслідки

Пошкодження внаслідок російського удару сталися у різних районах Одеси.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Одеса.

Одеса. / © Associated Press

Вночі проти 21 лютого російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки. Травмовано чоловіка.

Про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу», — повідомив чиновник.

Що відомо про наслідки

Внаслідок російського удару пошкодження фіксують різних районах міста. В Одесі є руйнування інфраструктури, чотирьох житлових будинків в та навчального закладу.

Ворог атакував Одесу безпілотниками. / © Facebook / Сергій Лисак

Ворог атакував Одесу безпілотниками. / © Facebook / Сергій Лисак

Ворог атакував Одесу безпілотниками. / © Facebook / Сергій Лисак

Ворог атакував Одесу безпілотниками. / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, напередодні в МВА Одеси повідомляли, що після атак РФ ситуація зі світлом критична. Без світла тимчасово залишаються клієнти Київського району. Загалом, за даними ДТЕК, на Одещині найскладніша ситуація в країні. У регіоні знищена 31 підстанція.

