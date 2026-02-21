- Дата публикации
РФ атаковала один из областных центров: что известно о последствиях
Повреждения в результате российского удара произошли в разных районах Одессы.
В ночь на 21 февраля российская армия атаковала Одессу беспилотниками. Повреждены жилые дома. Травмирован мужчина.
Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают необходимую помощь», — сообщил чиновник.
Что известно о последствиях
В результате российского удара повреждения фиксируют в разных районах города. В Одессе есть разрушение инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.
Напомним, накануне в МВА Одессы сообщалось, что после атак РФ ситуация со светом критическая. Без света на время остаются клиенты Киевского района. В целом, по данным ДТЭК, в Одесской области самая сложная ситуация в стране. В регионе уничтожена 31 подстанция.