ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала один из областных центров: что известно о последствиях

Повреждения в результате российского удара произошли в разных районах Одессы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Одесса.

Одесса. / © Associated Press

В ночь на 21 февраля российская армия атаковала Одессу беспилотниками. Повреждены жилые дома. Травмирован мужчина.

Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают необходимую помощь», — сообщил чиновник.

Что известно о последствиях

В результате российского удара повреждения фиксируют в разных районах города. В Одессе есть разрушение инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Враг атаковал Одессу беспилотниками. / © Facebook / Сергей Лысак

Враг атаковал Одессу беспилотниками. / © Facebook / Сергей Лысак

Враг атаковал Одессу беспилотниками. / © Facebook / Сергей Лысак

Враг атаковал Одессу беспилотниками. / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, накануне в МВА Одессы сообщалось, что после атак РФ ситуация со светом критическая. Без света на время остаются клиенты Киевского района. В целом, по данным ДТЭК, в Одесской области самая сложная ситуация в стране. В регионе уничтожена 31 подстанция.

Дата публикации
Количество просмотров
319
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie