РФ атаковала один из областных центров: что известно о последствиях

Одесса.

В ночь на 21 февраля российская армия атаковала Одессу беспилотниками. Повреждены жилые дома. Травмирован мужчина.

Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали и оказывают необходимую помощь», — сообщил чиновник.

Что известно о последствиях

В результате российского удара повреждения фиксируют в разных районах города. В Одессе есть разрушение инфраструктуры, четырех жилых домов и учебного заведения.

Враг атаковал Одессу беспилотниками. / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, накануне в МВА Одессы сообщалось, что после атак РФ ситуация со светом критическая. Без света на время остаются клиенты Киевского района. В целом, по данным ДТЭК, в Одесской области самая сложная ситуация в стране. В регионе уничтожена 31 подстанция.