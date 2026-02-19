Чому Росія атакує енергетичні об’єкти на заході України: експерт розкрив задум Кремля

Атака на об’єкт енергетики / © Associated Press

Останні кілька масованих атак РФ були спрямовані на енергетичні об’єкти на заході України. Ціль загарбників — не лише створення критичної ситуації, а й намагання відрізати державу від імпорту електроенергії.

Про це заявив експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв у коментарі «Телеграфу».

За його словами, наразі основна мета агресорки Росії — відрізати Україну від імпорту електроенергії.

«Основна мета — відрізати Україну від імпорту електроенергії. Саме тому ударів завдавали по підстанціях Західноукраїнська-750 та Новий Розділ-330», — розповів експерт.

Ще однією ціллю атаки, наголосив Ігнатьєв, була дестабілізація західної енергосистеми. Її основу становить Хмельницька АЕС, яка балансується Бурштинською ТЕС. До слова, цю станцію на Прикарпатті окупанти також атакували.

«Але, зрештою, ворог своїх цілей не досягнув», — підсумував енергетичний експерт.

Ігнатьєв також пояснив, що дефіцит електроенергії знизився через відсунення суттєвих морозів, а також завдяки повноцінному імпорту на рівні 2,3 ГВт·год у ранкові та вечірні години.

Удари по енергооб’єктах на заході

Вночі та зранку 7 лютого армія РФ била по основній енергомережі України, зокрема по підстанції та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі країни. Загарбники вдарили по генерації: Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, та Добротвірській ТЕС на Львівщині.

Того ж дня росіяни вдарили по критичній підстанції на заході України — Західноукраїнській електропідстанції. Вона регулює електропостачання, об’єднуючи видачу з Хмельницької та Рівненської АЕС, балансування через Бурштинську та Добротвірську ТЕС, а також приймання електроенергії в умовах імпорту та аварійної допомоги від ЄС.

Зауважимо, що 17 лютого під час масованої атаки в Івано-Франківській області сталися вибухи. Гучно було в Бурштині, куди летіли ракети і дрони. Після атаки місто залишилося без тепла, бо було пошкоджено тепломережу.