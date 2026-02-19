“Красуня” з TikTok виманила у військового 930 тис. грн на “спільний дім”

Шахрайка виманила у військового майже 1 млн грн / © iStock

На Львівщині до 5 років позбавлення волі засудили жінку, яка створила у соціальній мережі TikTok фейковий акаунт «Ангелочок ЗСУ» і протягом тривалого часу виманювала кошти у військовослужбовця Національної гвардії. Використовуючи чужі фото та вигадуючи трагедії, шахрайка збагатилася на понад 930 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області.

Фейкове кохання в TikTok

Як встановило слідство, мешканка села Мазурівка на Львівщині ще наприкінці 2022 року створила сторінку під назвою «Ангелочок ЗСУ» та видавала себе за військову медикиню. Замість власного фото вона поставила знімки іншої дівчини. У мережі вона познайомилася з нацгвардійцем, який на той момент перебував на службі.

Після тривалого листування жінка увійшла в довіру до чоловіка, «створивши у нього повну ілюзію близьких стосунків». Згодом вона почала виманювати у нього гроші.

«Смерть брата» та «будинок для спільного життя»

Щоб отримати перші великі суми, вона вигадала страшну історію.

Лютий 2023: Повідомила коханому, що її брат-військовослужбовець загинув на фронті. Попросила 15 000 грн на поховання. Чоловік одразу переказав кошти.

Березень — травень 2023: Вигадала нову легенду — купівля будинку в Дрогобичі для їхнього майбутнього спільного життя. Так вона виманила понад 80 000 грн .

Травень 2023: Двічі «потрапляла в ДТП». Спершу просила гроші на «вирішення проблем», потім — на лікування вигаданих травм. Потерпілий надіслав ще понад 35 000 грн.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Отримала банківську картку та «обнулила» рахунки

У червні 2023 року шахрайка пішла ще далі. Вона переконала військового надіслати їй його банківську картку «ПриватБанку» поштою, нібито для оформлення документів на той самий вигаданий будинок. Отримавши картку та пароль, жінка отримала повний доступ до коштів захисника.

Протягом кількох місяців вона методично викрадала гроші з рахунку:

Знімала готівку в банкоматах смт Журавно (суми по 10-20 тисяч грн за раз).

Переказувала гроші на свої картки (транші по 25-30 тисяч грн ).

Оплачувала покупки в магазинах та поповнювала мобільний.

Загальна сума збитків склала 931 955 гривень.

Що сказала жінка

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину. Вона підтвердила, що використовувала фото іншої дівчини та маніпулювала почуттями військового. Намагалася переконати суд у «щирому каятті», проте суддя поставився до цього скептично.

З вироку суду: «Суд відхиляє обставину „щире каяття“, оскільки вона висловила його лише в дебатах без жодних емоцій. Жінка не попросила вибачення у потерпілого і не повернула жодної копійки з викраденого майже мільйона».

Суд також врахував, що жінка не працює, виховує трьох дітей, але при цьому неодноразово притягувалася до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Вирок

Жидачівський районний суд визнав жінку винною за статтями про шахрайство (ч. 3 ст. 190), викрадення документів (ч. 1 ст. 357) та крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185).

Її засудили до 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджена залишається під особистим зобов’язанням. Потерпілий нацгвардієць вимагав для неї максимального покарання.