Дзвінок від шахраїв можна визначити за номером телефону / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В Україні почастішали випадки телефонного шахрайства. Зловмисники використовують хитромудрі схеми, але часто їх можна викрити ще до початку розмови — просто поглянувши на екран смартфона. Фахівці радять уважно ставитися до незнайомих номерів і запам’ятати «червоні прапорці». Визначити потенційно небезпечний виклик можна за першими цифрами номера.

Про те, які коди є зоною ризику та як працюють сучасні технології підміни номерів, пише «Хвиля».

Код країни: увага на початок

Перше, на що слід звернути увагу — код країни після знака «+». Для України це +380.

Реклама

Якщо ви бачите будь-який інший код, а ви не чекаєте дзвінка від родичів чи партнерів з-за кордону, — це гарантовано або шахраї, або спам, або дзвінок, який може коштувати вам значних коштів через міжнародну тарифікацію.

Загадковий код 044

Особливу увагу експерти звертають на код +38044. Це стаціонарні номери Києва.

Для киян: Це можуть бути комунальні служби, державні установи або поліклініки. Але пильність втрачати не варто.

Для жителів інших регіонів: Якщо ви живете не в столиці й не чекаєте дзвінка з держустанови, ймовірність того, що це корисний виклик — мінімальна. Найчастіше цей код використовують кол-центри для спам-розсилок, реклами послуг або шахрайських схем («ваш родич у біді», «банк блокує картку»).

Небезпека у месенджерах

Останнім часом шахраї масово «переїхали» у Viber, Telegram та WhatsApp. Фахівці попереджають: справжні банки ніколи не телефонують через месенджери.

Якщо вам надходить дзвінок у додатку з незнайомого номера (часто з логотипом банку на аватарці) — це 100% спроба шахрайства.

Реклама

Як вони це роблять: технологія підміни

Варто пам’ятати про технологію Caller ID Spoofing. Завдяки IP-телефонії зловмисники можуть підмінити номер, який висвічується на вашому екрані. Тобто ви можете бачити начебто офіційний номер банку або знайомий код мобільного оператора (050, 067, 063 тощо), але насправді дзвонять шахраї.

Ознака автоматичного обдзвону: Якщо вам телефонують кілька разів поспіль, і щоразу змінюються лише останні цифри номера — це працює робот. Такі дзвінки краще одразу блокувати.

Головне правило безпеки

Експерти радять взяти за правило «цифровий етикет»: не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

Якщо справа дійсно важлива, людина, яка хоче з вами зв’язатися, знайде інший спосіб: надішле SMS або повідомлення у месенджер з поясненням, хто вона і чому турбує. Також рекомендується встановити на телефон спеціальні додатки для фільтрації спаму, які автоматично попереджають про небажані виклики.

Реклама

Нагадаємо, шахраї в Україні вигадали нову схему з виплатами на світло та тепло. Зловмисники масово розсилають повідомлення про вигадані державні виплати, щоб отримати доступ до карток українців.