Гламур
221
1 хв

Відомий український актор розкрив рекордний гонорар за один день і який проєкт приніс шалену суму

Володар кінопремії BAFTA привідкрив таємницю знімань у фільмі Netflix.

Валерія Гажала
Олександр Рудинський

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Відомий український актор театру та кіно Олександр Рудинський вперше озвучив свій найбільший гонорар за знімальний день і проєкт, який приніс цю суму.

Володар премії BAFTA за головну роль у фільмі «Камінь, ножиці, папір» зізнався, що найвищу винагороду отримав за роботу в серіалі для Netflix. Актор, який активно знімається як в Україні, так і за кордоном, поділився фінансовими аспектами своєї кар’єри в інтерв’ю проєкту «55 за 5».

За словами Рудинського, найбільший гонорар йому приніс міжнародний проєкт стримінгової платформи Netflix — чорна комедія «Декамерон». За один знімальний день зірка отримав понад 127 тис. грн.

«За знімальний день було 2500 євро. Це „Декамерон“, — поділився Рудинський.

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

До слова, у згаданому серіалі актор зіграв одноокого бандита — яскравого та неоднозначного персонажа. Стрічку створено за мотивами легендарної збірки новел XIV століття “Декамерон” італійського письменника Джованні Боккаччо. Прем’єра проєкту відбулася 2024 року, і він одразу привернув увагу міжнародної аудиторії.

Нагадаємо, нещодавно акторка Джессіка Альба розійшлася з кінооператором Кешем Ворреном. Після суду зірка зобов’язалася виплатити колишньому захмарну суму грошей.

