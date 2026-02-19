- Дата публікації
Відомий український актор розкрив рекордний гонорар за один день і який проєкт приніс шалену суму
Володар кінопремії BAFTA привідкрив таємницю знімань у фільмі Netflix.
Відомий український актор театру та кіно Олександр Рудинський вперше озвучив свій найбільший гонорар за знімальний день і проєкт, який приніс цю суму.
Володар премії BAFTA за головну роль у фільмі «Камінь, ножиці, папір» зізнався, що найвищу винагороду отримав за роботу в серіалі для Netflix. Актор, який активно знімається як в Україні, так і за кордоном, поділився фінансовими аспектами своєї кар’єри в інтерв’ю проєкту «55 за 5».
За словами Рудинського, найбільший гонорар йому приніс міжнародний проєкт стримінгової платформи Netflix — чорна комедія «Декамерон». За один знімальний день зірка отримав понад 127 тис. грн.
«За знімальний день було 2500 євро. Це „Декамерон“, — поділився Рудинський.
До слова, у згаданому серіалі актор зіграв одноокого бандита — яскравого та неоднозначного персонажа. Стрічку створено за мотивами легендарної збірки новел XIV століття “Декамерон” італійського письменника Джованні Боккаччо. Прем’єра проєкту відбулася 2024 року, і він одразу привернув увагу міжнародної аудиторії.
