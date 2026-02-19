- Дата публікації
Відключення світла 20 лютого: "Укренерго" анонсувало обсяги обмежень для населення
У вівторок, 20 лютого, у більшості областей країни протягом усієї доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.
У п’ятницю, 20 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.
Про це йдеться в офіційному повідомленні енергетиків.
Наслідки ворожих атак
Головною причиною повернення до жорстких обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему. Ворог продовжує цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, що змушує балансувати систему за допомогою відключення світла.
Ситуація в енергосистемі залишається дуже динамічною і може змінитися будь-якої миті. Точний час та обсяги застосування відключень за конкретними адресами українцям наполегливо радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Заклик до економії
Енергетики також звертаються до всіх споживачів із важливим проханням щодо відповідального використання електроприладів у ті години, коли постачання відновлюється. Це допомагає уникнути додаткових перевантажень мережі.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликають у відомстві.
Нагадаємо, експерт прогнозує, що відключення світла влітку можуть бути ще гіршими. За умови інтенсивних атак росіяни можуть створити Україні певні проблеми з електрикою, подібні до тих, що були влітку 2024 року.