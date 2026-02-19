Що буде після Женеви: Зеленський анонсував закриту нараду з переговорною групою

Президент України Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський завтра проведе у Києві спеціальну нараду з учасниками української переговорної групи, яка повертається зі Швейцарії, щоб заслухати непублічні деталі зустрічі та визначити подальшу стратегію переговорів із партнерами та РФ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до громадян у четвер, 19 лютого.

Деталі закритої наради

За словами глави держави, вже сьогодні всі учасники української переговорної групи повернуться до України. На завтрашній день у Києві запланована детальна доповідь делегації щодо тих аспектів переговорів, які не можна обговорювати телефоном через міркування безпеки.

Також на цій зустрічі планується визначити подальші рамки розмов із нашими ключовими партнерами — Сполученими Штатами, європейськими країнами, а також із російською стороною.

Позиція Європи та подяка делегації

Окремо президент наголосив на важливості залучення європейських партнерів до процесу перемовин, які проходили у Швейцарії.

«Важливо, що зараз в Швейцарії європейці були присутні. Саме так ми розраховуємо працювати і надалі, щоб позиції Європи були враховані. Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів також відбудеться у Швейцарії. Президент наголосив на важливості проведення перемовин саме в Європі.