Що буде після Женеви: Зеленський анонсував закриту нараду з переговорною групою
Після складних перемовин у Женеві українська делегація повертається додому для надважливої закритої розмови. Президент збирає переговорну групу, щоб обговорити деталі, які надто небезпечно довіряти телефонному зв’язку.
Президент України Володимир Зеленський завтра проведе у Києві спеціальну нараду з учасниками української переговорної групи, яка повертається зі Швейцарії, щоб заслухати непублічні деталі зустрічі та визначити подальшу стратегію переговорів із партнерами та РФ.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до громадян у четвер, 19 лютого.
Деталі закритої наради
За словами глави держави, вже сьогодні всі учасники української переговорної групи повернуться до України. На завтрашній день у Києві запланована детальна доповідь делегації щодо тих аспектів переговорів, які не можна обговорювати телефоном через міркування безпеки.
Також на цій зустрічі планується визначити подальші рамки розмов із нашими ключовими партнерами — Сполученими Штатами, європейськими країнами, а також із російською стороною.
Позиція Європи та подяка делегації
Окремо президент наголосив на важливості залучення європейських партнерів до процесу перемовин, які проходили у Швейцарії.
«Важливо, що зараз в Швейцарії європейці були присутні. Саме так ми розраховуємо працювати і надалі, щоб позиції Європи були враховані. Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах», — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів також відбудеться у Швейцарії. Президент наголосив на важливості проведення перемовин саме в Європі.