Чи можливі переговори Зеленського і Путіна: експерт оцінив шанси

Володимир Зеленський та Володимир Путін / © ТСН

Прямі переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним наразі є неможливими, оскільки російському диктатору не потрібен мир.

Про це заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг для КИЇВ24.

За словами експерта, Путін уникатиме діалогу віч-на-віч, адже його головною метою залишається знищення України, а не завершення війни. Єдиний сценарій, за якого Кремль може погодитися на переговори — це тристоронній формат за участі президента США Дональда Трампа. Проте навіть у цьому разі російський лідер керуватиметься не прагненням до миру, а бажанням маніпулювати Вашингтоном.

«Я можу допустити тристоронню зустріч, якщо Путін буде вважати, що це йому абсолютно необхідно, щоб утримати Трампа від дій на користь України. Зустріч Путіна із Зеленським удвох, я думаю, неможлива», — наголосив Ігор Айзенберг.

Експерт пояснив, що Путін піде на такий крок лише для того, щоб зберегти лояльність Білого дому та заблокувати відновлення військової допомоги для ЗСУ. Будь-які інші формати, що не передбачають капітуляції України, Москві не цікаві.

«Він би погодився, як він каже, щоб Зеленський приїхав до Москви і підписав капітуляцію. Ну, тоді Путін би погодився з ним зустрітись», — додав професор, зазначивши, що навіть імовірність тристоронньої зустрічі залишається вкрай низькою.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував організувати зустріч із очільником Кремля для пошуку дипломатичного виходу з повномасштабного конфлікту.

Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до діалогу та підтримку мирних ініціатив США, наголосивши, що Україна не є перешкодою для завершення війни.

Раніше повідомлялося, у межах мирних переговорів у Женеві очільник української делегації Рустем Умєров особисто зустрівся з керівником делегації РФ Володимиром Мединським без представників США.