"Навіть Америка не пообіцяє": Зеленський заявив про ризик повторного нападу Путіна

© Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський наголосив на відсутності дієвих механізмів, які б гарантували, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться до повторної агресії проти України в майбутньому.

Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.

«На сьогодні ніхто не може дати нам, з усією повагою до могутнього американського президента й Америки в цілому, дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову».

Реклама

Зеленський зазначив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.

«Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо на увазі, що нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією або коли він знову прийде».

Зазначимо, Москва продовжує просувати наратив про «нелегітимність» української влади та наполягає на запровадженні зовнішнього управління під егідою ООН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають: це стратегія для майбутнього порушення будь-яких домовленостей та повторного нападу на Україну. Про це йдеться у звіті ISW за 15 лютого.

Російське керівництво не збирається дотримуватися майбутніх мирних угод, навіть якщо вони будуть підкріплені гарантіями безпеки від США. Як зазначають експерти ISW, Кремль системно створює інформаційне поле, щоб оголосити будь-який уряд у Києві, який не є проросійським маріонетковим режимом, «незаконним».

Реклама

Що передувало