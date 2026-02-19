- Дата публікації
"Навіть Америка не пообіцяє": Зеленський заявив про ризик повторного нападу Путіна
Навіть із гарантіями безпеки ніхто не застрахований від повернення Путіна, зазначив Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський наголосив на відсутності дієвих механізмів, які б гарантували, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться до повторної агресії проти України в майбутньому.
Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.
«На сьогодні ніхто не може дати нам, з усією повагою до могутнього американського президента й Америки в цілому, дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову».
Зеленський зазначив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.
«Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо на увазі, що нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією або коли він знову прийде».
Зазначимо, Москва продовжує просувати наратив про «нелегітимність» української влади та наполягає на запровадженні зовнішнього управління під егідою ООН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають: це стратегія для майбутнього порушення будь-яких домовленостей та повторного нападу на Україну. Про це йдеться у звіті ISW за 15 лютого.
Російське керівництво не збирається дотримуватися майбутніх мирних угод, навіть якщо вони будуть підкріплені гарантіями безпеки від США. Як зазначають експерти ISW, Кремль системно створює інформаційне поле, щоб оголосити будь-який уряд у Києві, який не є проросійським маріонетковим режимом, «незаконним».
Що передувало
Нагадаємо, як повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua, офіційний Київ спільно із західними союзниками розробив чотириступеневу систему гарантій безпеки. Вона охоплює потужні Збройні сили, створення так званої «коаліції охочих» для безпосереднього захисту, нарощування спільного виробництва зброї та фінальний акорд — повноправне членство в Європейському Союзі. Вже зараз Велика Британія та Франція підписали декларації про наміри щодо розміщення своїх сил.
Зазначимо, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Україна та США практично завершили роботу над угодою про гарантії безпеки для Києва. Новий документ докорінно відрізнятиметься від сумнозвісного Будапештського меморандуму.