Укрaїнa
642
2 хв

Нова повітряна загроза для тилових міст України: експерт застеріг щодо планів РФ

Росіяни випробовують мобільний зв’яззок, щоб розпочати атаки FPV-дронами по тилових містах України.

FPV-дрон

FPV-дрон / © Associated Press

Україні треба шукати протидію російським FPV вже і для тилових міст. Зокрема, йдеться про розбудову системи РЕБ та розширювати ППО.

Про це розповів експерт про загрозу використання РФ мобільного зв’язку, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський і ефірі «КИЇВ24».

Як наголошує експерт, РФ вже використовує білоруські вежі мобільного зв’язку як базові станції для меж зв’язку. І на це вказує, наприклад, нещодавні активні повітряні атаки на півночі України, коли дрони летіли лише вздовж кордону Білорусі.

«Тобто перевірка можливостей зв’язку базових станцій, які є на території Білорусі. Вказує на те, що нам треба шукати вже рішення для протидії навіть в тилових містах. Питання лише часу, коли „Шахед“ або „Гербера“ з FPV-дроном на борту долетить до середини, до тилових міст і почне використовувати таку технологію», — зазначає Храпчинський.

Храпчинський вважає, що потрібно розбудовувати систему РЕБ та розлогу систему ППО.

Він додає, що на дронах активно використовується ШІ, що дозволяє йому самостійно виконувати завдання. Так, пілот може керувати ним, сидячи в центрі РФ, щоб керувати літальним апаратом, використовуючи мобільний зв’язок.

Як стало відомо, російські окупанти почали використовувати ударні дрони типу «Шахед» як носії для FPV‑дронів. Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив про перше відеопідтвердження цієї тактики. Він закликав підрозділи ППО звертати увагу на можливу наявність FPV‑дронів на «Шахедах». Подібне поєднання великого ударного БПЛА і маневрених FPV ускладнює протидію і створює нові ризики для української оборони.

642
