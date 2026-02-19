Новая воздушная угроза для тыловых городов Украины: эксперт предостерег о планах РФ

FPV-дрон / © Associated Press

Украине нужно искать противодействие российским FPV уже и для тыловых городов. В частности, речь идет о развитии системы РЭБ и расширять ПВО.

Об этом рассказал эксперт об угрозе использования РФ мобильной связи, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский и эфире "КИЕВ24".

Как отмечает эксперт, РФ уже использует белорусские башни мобильной связи как базовые станции для границ связи. И это указывает, например, недавние активные воздушные атаки на севере Украины, когда дроны летели только вдоль границы Беларуси.

«То есть проверка возможностей связи базовых станций, имеющихся на территории Беларуси. Указывает на то, что нам нужно искать решение для противодействия даже в тыловых городах. Вопрос только времени, когда „Шахед“ или „Гербера“ с FPV-дроном на борту долетит до середины, до тыловых городов и начнет использовать такую технологию», — отмечает Храпчинский.

Храпчинский считает, что нужно строить систему РЭБ и пространную систему ПВО.

Он добавляет, что на дронах активно используется ИИ, что позволяет ему самостоятельно выполнять задачи. Да, пилот может управлять им, сидя в центре РФ, чтобы управлять летательным аппаратом, используя мобильную связь.

Как стало известно, российские кафиры начали использовать ударные дроны типа «Шахед» как носители для FPV-дронов. Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов сообщил о первом видеоподтверждении этой тактики. Он призвал подразделения ПВО обращать внимание на возможное наличие FPV-дронов на «Шахедах». Подобное сочетание крупного ударного БПЛА и маневренных FPV усложняет противодействие и создает новые риски для украинской обороны.