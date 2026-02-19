Господарі евакуювались, а він залишився: на Донеччині врятували старого собаку (фото)

Поліцейські врятували з-під вогню собаку, якого залишили господарі / © Національна поліція України

Екіпаж поліції «Білий янгол» спільно з волонтерами провів успішну операцію з порятунку літнього собаки породи алабай у Дружківці на Донеччині. Господарі тварини евакуювалися, залишивши пса напризволяще в одному з найнебезпечніших районів міста, який постійно перебуває під ворожим вогнем.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Про собаку, що опинився у пастці, повідомили місцеві жителі. Через високу інтенсивність обстрілів у цьому районі волонтери залучили до евакуації поліцейських підрозділу «Білий янгол», які мають досвід роботи у зоні активних бойових дій.

Стан собаки на момент прибуття рятувальників був критичним. Через сильне виснаження, старість та постійний стрес від вибухів пес потребував особливого підходу.

«Тварина була у критичному стані. Застосувавши седативний препарат, пса обережно дістали, зігріли та евакуювали до безпечного місця», — повідомили учасники рятувальної операції.

За словами зоозахисників, алабай вже отримує необхідну медичну допомогу та потроху оговтується від перенесеного шоку. Волонтери закликають небайдужих звернути увагу на старого пса, який, попри зраду колишніх господарів, все ще потребує людського тепла та дому.

