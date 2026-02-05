ТСН у соціальних мережах

271
1 хв

Вогнеборці врятували пухнастика з пожежі в Чернігові (відео)

Пожежа, що виникла через коротке замикання, ледь не стала фатальною для домашнього улюбленця.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Порятунок кота з пожежі в Чернігові

Порятунок кота з пожежі в Чернігові / © ДСНС

Під час ліквідації пожежі в житловому будинку Чернігова рятувальники знайшли у задимленій кімнаті кота. Вогнеборці оперативно винесли тварину на повітря та надали необхідну допомогу.

Про це повідомили в ДСНС України.

Кота виявили у сильно задимленому приміщенні, винесли на свіже повітря та надали йому першу необхідну допомогу, після чого передали власникам.

Займання сталося через коротке замикання електромережі. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників пожежу вдалося швидко загасити, а пухнастий мешканець оселі залишився неушкодженим.

«Цей випадок ще раз нагадує: для рятувальників кожне життя має цінність. Вони готові прийти на допомогу будь-якої миті», — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, у Луцьку рятувальники ДСНС під час пожежі в приватному будинку визволили собаку Ская та кота Любарта, якого господар раніше вивіз із прифронтового сходу. На жаль, ще один кіт загинув від диму.

А в Добропіллі на Донеччині рятувальники ДСНС після авіаудару витягли з-під завалів пораненого далматина. Почувши скавуління під уламками цегли, надзвичайники обережно визволили налякану тварину та передали її сусідам, які впізнали улюбленицю.

