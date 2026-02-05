Переговори в Абу-Дабі завершилися: про що домовилися сторони та чи стала Україна на крок ближче до миру

В Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори

В Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ, головним результатом яких став обмін полоненими.

Поки українська делегація повертається додому, експерти та західні медіа аналізують перші досягнуті домовленості та складні вимоги сторін.

Що саме обговорювали за зачиненими дверима та чи вдалося наблизити мир — читайте у матеріалі ТСН.ua.

До миру далеко, проте прогрес відчутний

В Абу-Дабі 5 лютого завершився другий день тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що переговори були продуктивними та детальними. За його словами, сторони змогли досягнути певного прогресу у ключових питаннях.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Водночас він наголосив, що є ще багато роботи попереду, проте результат уже є.

«Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні», — зазначив Віткофф.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав перемовини конструктивними.

«Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію і посередництво», — заявив він.

Зеленський розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском розповів подробиці тристоронніх перемовин в ОАЕ. Він заявив, що делегації «говорили про все», а сама інформація є «дуже чутливою».

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

За його словами, українська команда після повернення представить детальний звіт, після чого він зробить офіційну заяву для медіа.

Раніше Зеленський повідомляв, що під час зустрічі ключовою темою обговорень був пошук шляхів до реального закінчення війни та забезпечення тривалих гарантій безпеки.

Водночас він чітко наголосив, що Україна потребує не ілюзії миру, а юридично закріпленої безпеки та дієвого тиску на Москву.

«Наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора», — підкреслив Зеленський.

Про що домовилися сторони на переговорах в Абу-Дабі

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що підсумком другого дня тристоронніх консультацій за участі України, США та РФ став обмін 314 полоненими — перший за останні п’ять місяців.

«Сьогодні делегації Сполучених Штатів Америки, України і Росії домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п’ять місяців», — поінформував американський посадовець.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Як повідомив президент Володимир Зеленський, внаслідок обміну вдалося звільнити 157 українських захисників.

«Повертаємо наших додому — 157 українців. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще від 22 року», — йдеться у повідомленні.

Також він наголосив, що Україна продовжує роботу, щоб звільнити наших людей із полону.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, опублікував відео повернення українських захисників на рідну землю у соцмережі. Водночас він наголосив, що під час цього обміну вдалося повернути додому 18 оборонців, яких росіяни засудили на довготривалі терміни увʼязнення.

Більшість звільнених — рядовий склад. Також з полону звільнено 16 офіцерів. Найстаршому звільненому воїнові — 63 роки, наймолодшим — 23 роки.

Також під час переговорів в ОАЕ Сполучені Штати та Росія досягли домовленості про відновлення прямого військового зв’язку на високому рівні після п’ятирічної паузи, повідомляє Associated Press.

Кремль заявляє про прогрес і водночас ставить новий ультиматум

Спецпредставник диктатора РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв цинічно заявив, що є певний прогрес у питанні врегулювання «конфлікту» з Україною.

«Ми бачимо, що, безумовно, прогрес є. Відбувається позитивний рух уперед», — сказав Дмитрієв.

Спецпредставник диктатора РФ Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Також він вихвалився нібито покращенням зв’язків Москви з Вашингтоном. При цьому риторика Кремля щодо Європи та Британії залишилася незмінною: їх знову виставили «шкідниками», які повсякчас намагаються втрутитися в діалог двох держав та зірвати його.

Водночас на переговорах в Абу-Дабі, росіяни вимагали міжнародного визнання Донбасу своєю територією, повідомляють росЗМІ. Водночас там зауважили, що обговорювали умови припинення вогню та економічні питання.

Позиція України залишається незмінною

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на визнання окупованих територій українськими в обмін на завершення війни.

Глава держави зауважив, що право ухвалювати рішення щодо суверенітету країни належить виключно її законному керівництву.

«По-перше, всі не будуть визнавати, як сказав мій польський колега. А, по-друге, в України є президент, який підписує документи, слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території — це наше», — заявив президент України.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна робить велику поступку, коли погоджується на заморожування війни на лінії фронту.

«Якщо ми заморозимо лінію фронту і збережемо позиції, це вже велика поступка з нашого боку», — наголосив він.

Український президент додав, що вимога Росії віддати весь Донбас є безглуздою.

«Щоб завоювати схід України, їм (росіянам - Ред.) вартуватиме ще 800 тисяч трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються», — пояснив він.

Володимир Зеленський додав, що для укладення мирної угоди має йтися про поступки з обох сторін.

«Якщо йдеться про [спеціальну] економічну зону [на Донбасі], наприклад, нашим військовим доведеться відступити. Росіяни теж мають це зробити. Якщо говоримо про демілітаризовану зону, ми маємо контролювати свою частину. Вони мають контролювати свою, але між нами потрібна міжнародна сила розмежування, міжнародна присутність», — наголосив український президент.

Коли відбудеться наступний раунд переговорів

За словами українського президента, наступний раунд мирних переговорів відбудеться вже найближчим часом.

Водночас він зазначив, що домовленості про завершення війни зараз не досягнуто.

«Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам з вами зрозуміло», — сказав Зеленський у межах зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зеленський також відзначив, що процес іде, проте хочеться бачити «швидших результатів».

«Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни», — підкреслив президент.

Росія буде воювати в Україні доти, допоки не досягне своїх цілей

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль продовжує наполягати на досягненні своїх воєнних цілей і відкидає західні гарантії безпеки для України, створюючи умови для відхилення будь-яких компромісних угод.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала можливу присутність західних військ в Україні «категорично неприйнятною» і пригрозила розглядати їх як законні цілі.

Вона наголосила на необхідності усунення «корінних причин» конфлікту, під якими, за даними ISW, Москва має на увазі роззброєння України, зміну її уряду та відкат НАТО до кордонів 1997 року.

Кремль / © Associated Press

«Кремлівські чиновники використовують „корінні причини“ як скорочення для позначення вимог Росії щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року, знищення українських військових та заміни нинішнього демократично обраного уряду України проросійським режимом», — йдеться у звіті.

Водночас Дмитро Пєсков підтвердив, що агресія триватиме до капітуляції Києва перед «абсолютистськими вимогами» Росії.

Схожу позицію озвучив і Віктор Медведчук, заявивши, що розгортання іноземних сил заведе переговори у «глухий кут». Цю риторику підтримали й депутати Держдуми, які вкотре публічно відмовилися від будь-яких післявоєнних гарантій безпеки для української сторони.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.