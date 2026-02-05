- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1127
- Час на прочитання
- 1 хв
У Трампа зробили нову заяву про напад Росії на Україну та коли має закінчитися війна
Венс каже, що США докладають всіх зусиль, щоб війна в Україні закінчилися та натякнув, що у них є свій інтерес.
Війна Росії проти України має закінчитися негайно. США спробують її припинити, але можуть бути й сфери співпраці.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
«Дональд Трамп чітко заявив, що Володимир Путін не мав права вторгатися до України. Зовнішня політика Трампа базується на принципі „Америка — понад усе“ та прагматизмі. Президент визнає, що Путін не мав права нападати на Україну, але він допускає співробітництво з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються», — сказав він.
З його слів, позиція Трампа — не поділ світу на «друзів» і «ворогів», а робота з союзами та інтересами.
«Ключова відмінність підходу Трампа — готовність говорити з будь-ким, як інструмент завершення конфліктів», — додав Венс.
Раніше Венс заявив, що ключовим пріоритетом Вашингтона у припиненні війни в Україні є повернення до економічної стабільності та розвиток ринків. За його словами, американська адміністрація розглядає мир як необхідну умову для того, щоб союзники припинили витрачати ресурси на озброєння і зосередилися на торгівлі та співпраці.
«Мир є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зупинити вбивства і повернути країну до реальності», — сказав Джей Ді Венс.