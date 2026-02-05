ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1127
Час на прочитання
1 хв

У Трампа зробили нову заяву про напад Росії на Україну та коли має закінчитися війна

Венс каже, що США докладають всіх зусиль, щоб війна в Україні закінчилися та натякнув, що у них є свій інтерес.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс. / © Associated Press

Війна Росії проти України має закінчитися негайно. США спробують її припинити, але можуть бути й сфери співпраці.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Дональд Трамп чітко заявив, що Володимир Путін не мав права вторгатися до України. Зовнішня політика Трампа базується на принципі „Америка — понад усе“ та прагматизмі. Президент визнає, що Путін не мав права нападати на Україну, але він допускає співробітництво з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються», — сказав він.

З його слів, позиція Трампа — не поділ світу на «друзів» і «ворогів», а робота з союзами та інтересами.

«Ключова відмінність підходу Трампа — готовність говорити з будь-ким, як інструмент завершення конфліктів», — додав Венс.

Раніше Венс заявив, що ключовим пріоритетом Вашингтона у припиненні війни в Україні є повернення до економічної стабільності та розвиток ринків. За його словами, американська адміністрація розглядає мир як необхідну умову для того, щоб союзники припинили витрачати ресурси на озброєння і зосередилися на торгівлі та співпраці.

«Мир є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зупинити вбивства і повернути країну до реальності», — сказав Джей Ді Венс.

