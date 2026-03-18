Принц Вільям потрапив у кумедну ситуацію під час участі у велопробігу

Принц Вільям

Реклама

Пробіг відбувся у день, коли його дружина принцеса Уельська Кетрін відвідувала парад на честь Дня Святого Патріка у казармах Монс.

У відеоролику, опублікованому в соціальних мережах королівської пари, 43-річний принц Уельський приєднався до Джеймса під час мальовничої поїздки Південним Йоркширом. Вільям сидів позаду Джеймса на велосипеді у повністю чорному велосипедному костюмі та червоному шоломі.

Якоїсь миті поїздки вони проїхали повз групу дітей, яких Джеймс привітав, а потім, вказавши назад, крикнув: «Це принц Вільям!». Поки Джеймс вголос пояснював, чому натовп, мабуть, йому не вірить, Вільям сказав йому: «Вони думають, що ти збожеволів». Коли Джеймс спробував знову вказати на принца, Вільям відповів: «У нього галюцинації», на що вони обоє засміялися.

Реклама

Зазначимо, Джеймс збирає гроші для Comic Relief, британської благодійної організації, яка щороку проводить акцію Red Nose Day та збирає кошти для вирішення проблем безпритульності, бідності та психічного здоров’я у всьому світі. На даний момент Джеймсом зібрано понад 1,2 мільйона доларів, пише People.

«Ти подав приклад того, як потрібно допомагати іншим», — сказав Вільям Джеймсу. «У цьому і вся суть. Це означає присвятити частину свого часу волонтерській роботі, трохи постраждати самому та підтримати інших. У нашій країні це дуже добре виходить, — продовжив він, — але ми замало про це говоримо. Цей виклик допомагає всім це побачити. І це чудова командна робота. Дуже дякую, Грегу».

Принц Уельський і сам допомагає безпритульним, продовжуючи справу, розпочату багато років тому його мамою принцесою Уельською Діаною.