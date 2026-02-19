"Варто було вчинити інакше": Колесник вперше пояснив причини бійки з військовим ТЦК

Данило Колесник / © скриншот з відео

Колишній нападник ФК «Колоса» Данило Колесник, який став фігурантом скандалу через бійку з представником територіального центру комплектування (ТЦК), заявив про свою невинуватість та імпульсивність дій. Спортсмен стверджує, що втрутився у конфлікт, аби захистити цивільну особу від свавілля. проте через інцидент уже втратив роботу та став об’єктом кримінального провадження.

Про це він розповів у соцмережах.

Суд обрав Колеснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Сам футболіст наголошує, що готовий нести відповідальність у правовій площині, але просить про об’єктивність.

«Коли я бачу несправедливість, я ніколи не мовчу. Я не змовчав, коли побачив застосування сили до неозброєного чоловіка. Мені це здалося невиправданим, я втрутився, зав’язався конфлікт і бійка. Моя реакція була імпульсивною, можливо, варто було вчинити інакше, але я відреагував так, як відреагував», — пояснив Данило Колесник у своєму зверненні.

Футболіст підкреслив, що проросійські сили намагаються використати цей інцидент для дискредитації Збройних сил України, чого він категорично не підтримує. Колесник закликав не пов’язувати його ім’я з провокаціями та попросив людей, які відкрили збір коштів на його підтримку, передати гроші на потреби ЗСУ або в дитячі притулки.

Колесник також звернувся до Української асоціації футболу з проханням допомогти відновити справедливість щодо його професійної діяльності.

«Зараз мені важко, бо всі кинулись плювати в мене, не знаючи правди, мене звільнили з роботи. Мені лише треба, щоб керівництво футбольної федерації допомогло з роботою, бо я не хочу втратити шанс представити країну на міжнародній арені», — додав спортсмен.

Що відомо про сутичку між Колесником та ТЦК?

Скандал навколо Данила Колесника спалахнув після оприлюднення відео бійки на Київщині, де було зафіксовано образи та удар в обличчя військового ТЦК.

Реакція футбольного клубу «Колос-2» була миттєвою — спортсмена звільнили з команди, а 18 лютого він був затриманий правоохоронцями.

Згодом футболіст опублікував власні записи з камер спостереження, намагаючись довести, що його дії були захисною реакцією на те, як військові нібито навмисно збили цивільного чоловіка бусом. Колесник запевняє, що самостійно прийшов до поліції для пояснень, наголошуючи на повазі до ЗСУ, але виступаючи проти погроз зброєю цивільним.

Також скандал з Колесником прокоментували в Київському обласному ТЦК та СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт до ЗСУ, не чекаючи на мобілізацію і настання призовного віку.

Наразі інтереси спортсмена представляє адвокатське об’єднання Barristers, яке повідомило, що за рішенням суду екснападнику обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.