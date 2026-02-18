Ударив працівника ТЦК: футболіст Колесник прокоментував скандал і виклав відео з камер

Данило Колесник / ФК "Колос-2"

Колишній форвард ковалівського "Колоса" Данило Колесник, який вдарив в обличчя працівника ТЦК, дав перший коментар щодо гучного скандалу.

Футболіст опублікував відео з камер спостереження, де видно, як чоловіка, за якого вступився Колесник, буквально "підрізали" бусом, після чого той впав.

Потім підбіг футболіст і почалась сутичка. Також Колесник заявив, що сам пішов до поліції та добровільно надав відеодокази з поясненням ситуації.

"Я – спортсмен. Усе моє життя побудоване на дисципліні, результаті та відповідальності за свої дії. Я звик боротися – чесно, відкрито і за правилами.

У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження.

Я не нападав, а тільки захищався від неспровокованої агресії. Я не переховувався. Я не уникав відповідальності. Навпаки – я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки.

Я підтримую Збройні Сили України. Я поважаю кожного воїна, який сьогодні захищає країну на передовій. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила – я готовий попросити вибачення в них. Але правда повинна бути встановлена.

Я не можу погодитися з тим, щоб представники будь-якого органу прикривалися авторитетом фронту та використовували силу або погрозу застосування зброї проти беззбройних громадян", – написав Колесник в Instagram.

Данило Колесник ударив працівника ТЦК – що відомо про скандал

17 лютого стало відомо, що форвард друголігового "Колоса-2" Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram. Згодом футболіст, який раніше грав за "Минай" та "Лівий Берег", видалив відео і закрив свою сторінку.

Після цього "Колос" виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, попросивши вибачення перед українською спільнотою та зокрема військовими, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.

Також скандал з Колесником прокоментували у Київському обласному ТЦК і СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт у ЗСУ, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо Колесника, а 18 лютого затримала футболіста. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.