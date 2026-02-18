ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
661
Час на прочитання
2 хв

Ударив працівника ТЦК: футболіст Колесник прокоментував скандал і виклав відео з камер

Данило Колесник пояснив, за що військовий ТЦК отримав від нього по обличчю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Данило Колесник

Данило Колесник / ФК "Колос-2"

Колишній форвард ковалівського "Колоса" Данило Колесник, який вдарив в обличчя працівника ТЦК, дав перший коментар щодо гучного скандалу.

Футболіст опублікував відео з камер спостереження, де видно, як чоловіка, за якого вступився Колесник, буквально "підрізали" бусом, після чого той впав.

Потім підбіг футболіст і почалась сутичка. Також Колесник заявив, що сам пішов до поліції та добровільно надав відеодокази з поясненням ситуації.

"Я – спортсмен. Усе моє життя побудоване на дисципліні, результаті та відповідальності за свої дії. Я звик боротися – чесно, відкрито і за правилами.

У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження.

Я не нападав, а тільки захищався від неспровокованої агресії. Я не переховувався. Я не уникав відповідальності. Навпаки – я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки.

Я підтримую Збройні Сили України. Я поважаю кожного воїна, який сьогодні захищає країну на передовій. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила – я готовий попросити вибачення в них. Але правда повинна бути встановлена.

Я не можу погодитися з тим, щоб представники будь-якого органу прикривалися авторитетом фронту та використовували силу або погрозу застосування зброї проти беззбройних громадян", – написав Колесник в Instagram.

Данило Колесник ударив працівника ТЦК – що відомо про скандал

17 лютого стало відомо, що форвард друголігового "Колоса-2" Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram. Згодом футболіст, який раніше грав за "Минай" та "Лівий Берег", видалив відео і закрив свою сторінку.

Після цього "Колос" виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, попросивши вибачення перед українською спільнотою та зокрема військовими, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.

Також скандал з Колесником прокоментували у Київському обласному ТЦК і СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт у ЗСУ, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо Колесника, а 18 лютого затримала футболіста. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Дата публікації
Кількість переглядів
661
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie