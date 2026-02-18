Футболіст Колесник вдарив в обличчя працівника ТЦК: поліція відреагувала на гучний скандал

Данило Колесник / ФК "Колос-2"

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо футболіста ковалівського "Колоса" Данила Колесника, який вдарив в обличчя працівника ТЦК і виклав це на відео в соцмережах.

Про це поліція Київщини повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, що в Святопетрівському чоловік вдарив в обличчя військовослужбовця ТЦК", – йдеться в дописі.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України. Справу порушили за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень щодо посадової особи, яка виконує громадський обов'язок. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що "Колос" виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, у якій попросив вибачення перед українською спільнотою та зокрема військовими, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.

Також скандал з Колесником прокоментували у Київському обласному ТЦК і СП, засудивши дії 24-річного футболіста та закликавши його піти на контракт у ЗСУ, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку.

Нагадаємо, Колесник є вихованцем київського "Арсенала", в Україні він також грав за "Минай" та "Лівий Берег". Цього сезону Данило провів 16 матчів і забив шість голів за резервну команду "Колоса" у Другій лізі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ексфутболіста молодіжної збірної України, який воював на боці росіян.