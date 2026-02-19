Отключение света 20 февраля: "Укрэнерго" анонсировало объемы ограничений для населения и бизнеса

Отключение света в Украине в пятницу, 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут использоваться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.

Об этом говорится в официальном сообщении энергетиков.

Последствия вражеских атак

Главной причиной возвращения к жестким ограничениям остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему. Враг продолжает целенаправленно бить по критической инфраструктуре, что заставляет балансировать систему посредством отключения света.

Ситуация в энергосистеме остается очень динамичной и может измениться в любой момент. Точное время и объем применения отключений по конкретным адресам украинцам настоятельно советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Призыв к экономии

Энергетики также обращаются ко всем потребителям с важной просьбой относительно ответственного использования электроприборов в те часы, когда поставки возобновляются. Это помогает избежать дополнительных перегрузок сети.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывают в ведомстве.

Напомним, эксперт прогнозирует, что отключения света летом могут быть еще хуже. При интенсивных атаках россияне могут создать Украине определенные проблемы с электричеством, подобные тем, которые были летом 2024 года.