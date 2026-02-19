- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 20 февраля: "Укрэнерго" анонсировало объемы ограничений для населения и бизнеса
Во вторник, 20 февраля, в большинстве областей страны в течение всех суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут использоваться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.
Об этом говорится в официальном сообщении энергетиков.
Последствия вражеских атак
Главной причиной возвращения к жестким ограничениям остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему. Враг продолжает целенаправленно бить по критической инфраструктуре, что заставляет балансировать систему посредством отключения света.
Ситуация в энергосистеме остается очень динамичной и может измениться в любой момент. Точное время и объем применения отключений по конкретным адресам украинцам настоятельно советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.
Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Призыв к экономии
Энергетики также обращаются ко всем потребителям с важной просьбой относительно ответственного использования электроприборов в те часы, когда поставки возобновляются. Это помогает избежать дополнительных перегрузок сети.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывают в ведомстве.
Напомним, эксперт прогнозирует, что отключения света летом могут быть еще хуже. При интенсивных атаках россияне могут создать Украине определенные проблемы с электричеством, подобные тем, которые были летом 2024 года.