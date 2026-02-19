Премьер Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что полномасштабная война РФ против Украины не началась бы, будь на тот момент президентом США Дональд Трамп.

Такое мнение он озвучил в ходе выступления на открытии Совета мира.

Орбан подчеркнул, что «гордится тем, что является одним из основателей» этой инициативы, и добавил, что Венгрия стала единственной страной Европейского Союза, согласившейся присоединиться к организации.

По словам венгерского премьера, его государство уже четыре года живет «по соседству с войной» и напрямую ощущает ее последствия.

«Я представляю страну, уже четыре года живущую рядом с войной в Украине. Мы все знаем, что эта война никогда бы не началась, будь Дональд Трамп президентом на момент ее начала», — заявил Орбан.

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявлял, что главу РФ Владимира Путина Венгрии бояться не следует.

Напомним, президент Дональд Трамп продлил на год действующие санкции США против России, срок действия которых истек 6 марта 2026 года.

Однако относительно новых значимых ограничений против РФ пока речь не шла.