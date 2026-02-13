Украина ударила санкциями по 91 судну теневого флота РФ: детали указа Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против 91 судна, которые Россия использует для нелегального экспорта нефти. Эти танкеры работают под флагами 20 стран, пытаясь обойти мировые энергетические ограничения.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью теневого флота России.

Эти корабли РФ задействовала для перевозки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности из Новороссийска, Усть-Луги и Приморска, в третьи страны. Поставки осуществлялись в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств. Об этом свидетельствуют данные мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях.

Что известно о подсанкционных судах с российской нефтью?

Подсанкционные суда ходили под флагами почти 20 стран. Среди них только одно — под российским флагом, остальные же были зарегистрированы под флагами Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Украина передаст собранную информацию соответствующим государствам и продолжит сотрудничество с партнерами для дальнейшей синхронизации санкций в их юрисдикциях. Из перечня 27 судов уже находятся под ограничениями со стороны США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. В отношении остальных 64 продолжается работа по введению санкций.

Важность ограничений против теневого флота РФ

Ограничения против теневого флота является одним из ключевых направлений, ведь позволяет усилить давление на тех, кто транспортирует российскую нефть и таким образом способствует наполнению бюджета РФ для финансирования войны против Украины.

«Танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключений. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины», — отметил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, в январе Зеленский сообщил, что ограничения на морской экспорт нефти уже лишают Россию не менее 30 млрд долл. годового дохода, а благодаря международной координации удалось остановить 20% российского теневого флота. Президент поручил Службе внешней разведки передать партнерам данные о новых танкерах и китайских схемах обхода санкций, подчеркнув, что давление на капитанов, страховщиков и инфраструктуру агрессора является ключевым для ускорения дипломатического завершения войны.

К слову, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские санкции против российской нефти могут быть отменены в случае заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. По его мнению, такой шаг вместе с договоренностями по Венесуэле и Ирану насытит рынок сырьем, что приведет к существенному снижению мировых цен на энергоносители.