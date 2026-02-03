Как остановить теневой флот РФ: Европа расширяет санкции, но не решается заблокировать Балтийское море

Реклама

Владимир Зеленский подписал указ, который среди прочего вводит ограничения в отношении компаний из РФ, Вьетнама и ОАЭ, владеющих или управляющих танкерами, экспортирующими российскую нефть. По состоянию на декабрь 2025 года, после того, как ЕС санкционировал еще 41 судно, «черный» список российских танкеров увеличился почти до 600. Всего по разным оценкам теневой флот РФ насчитывает 940-1400 судов. Причем каждый год их количество увеличивается.

Это довольно старые на грани списания незастрахованные танкеры, очень часто меняющие флаги и осуществляющие перевалку нефти с судна на судно вне портов прямо в море, создавая серьезные экологические риски. Около 75% (некоторые источники дают даже 86% в зависимости от месяца) морского экспорта российской сырой нефти и около 37% нефтепродуктов приходится именно на теневой флот. С 1 февраля 2026 года Евросоюз снизил ценовой «потолок» на российскую морскую нефть с $60 до $44,10 за баррель (в сентябре 2025 года предельная цена уже была снижена до $47,6).

Так сколько же Россия может недополучить нефтедолларов от экспорта своих энергоносителей? Будет ли этого достаточно, чтобы заставить Путина прекратить войну? И как этому могут помочь действия Трампа против Венесуэлы и Ирана? Читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Россия теряет прибыль: но войну этим пока не остановить

Во вторник, 3 февраля, в Верховной Раде выступал генсек НАТО Марк Рютте. Он отметил, что российский обстрел как раз в ночь на вторник является очень плохим сигналом. По его словам, президент Зеленский «совершенно готов играть по правилам и заключить соглашение с россиянами, которое должно быть приемлемым для всех, прежде всего для Украины». Москва бьет ракетами и шахедами по украинской энергетической инфраструктуре почти в 30-градусный мороз, еще и накануне очередного раунда украинско-российских консультаций при посредничестве США 4-5 февраля в Абу-Даби.

«Вы справедливо не хотите еще одного Будапештского меморандума или минских соглашений. Сейчас ведутся прямые переговоры, и это важный прогресс. Но российские атаки, подобные тем, что были минувшей ночью, не свидетельствуют о серьезности отношения к миру», — отметил среди прочего Марк Рютте, выступая с трибуны Верховной Рады.

Генсек НАТО также добавил, что хотя Китай, Северная Корея, Иран и Беларусь продолжают поддерживать российскую военную машину, экономика Путина страдает последствиями изоляции, а растущее давление на теневой флот России начинает давать результат. На прошлой неделе Financial Times сообщала, что в 2025 году доходы России от продажи энергоносителей по сравнению с 2024 годом упали примерно на 20%. Цена на российскую сырую нефть марки Urals еще больше снизилась после введенных США осенью прошлого года санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

«Скидка (с которой Россия продает свою нефть — Ред.) выросла до более чем $24 за баррель, по сравнению с примерно $15 за предыдущие два года. Хотя бюджетное давление вряд ли изменит военные цели Путина, все же это начинает приносить результаты. Нефть уже давно составляет большую часть энергетических доходов России, в отличие от газа. Этот разрыв увеличился из-за потери европейского газового рынка в 2022 году, что сделало доходы России более зависимыми от колебаний цен на нефть», — говорится в статье FT.

Реклама

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), от 24 февраля 2022 г. на экспорте ископаемого топлива Россия заработала более $1,18 трлн дохода. При этом доля европейских стран, которые покупали российские энергоносители, в этих доходах — более $235 млрд. Основными импортерами российской сырой нефти (именно доходы от продажи сырой нефти являются основным источником наполнения бюджета РФ) остаются Китай, Индия и Турция. ТСН.ua уже писал, что вместе в 2024 году (полных данных за 2025 год в открытом доступе еще нет) они импортировали энергоресурсы РФ на $174,46 млрд.

Страны G7+, по данным CREA, импортировали нефтепродукты из шести нефтеперерабатывающих заводов Индии и Турции на $19,4 млрд, из которых около $9,72 млрд приходится именно на нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти. Крупнейшими покупателями таких «российских» нефтепродуктов среди стран G7+ были Нидерланды, Франция, Румыния, Испания, Италия, Австралия и США. В то же время аналитики CREA также указывают на снижение доходов России от продажи энергоносителей от $1,18 млрд/день в начале 2022 года до примерно $618,3 млн/день до октября 2025 года, с последующим снижением в конце 2025 года.

США останавливают танкеры: Европа должна заблокировать Балтийское море

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар отмечает, что российская экономика идет курсом крейсера «Москва» (уничтоженного Силами обороны Украины (СОУ) еще весной 2022 года — Ред.). Показатель, на который мало кто обращает внимание, — это соотношение доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов к военным расходам России. В 2025 году он превысил 100%.

«Также следует обратить внимание на факт применения при массированных воздушных ударах ракет производства уже в 2026 году. Это означает, что фактически ракеты с конвейера идут прямо на применение. Враг пытается максимально сократить временные интервалы в цепочке войны: нефть добыли — быстро продали (перерабатывать — это дополнительное время) — выручку в кассу — деньги в производство — ракеты на фронт. Все из колес. Поэтому нужно помочь врагу получать еще меньше средств», — считает Михаил Гончар, добавляя, что нужно требовать от европейских партнеров ограничивать нефтяной трафик из Балтики, в то время как СОУ должны продолжить охоту за танкерным флотом врага на просторах Мирового океана.

Реклама

По информации Bloomberg, в 20-м еще готовящемся пакете санкций Евросоюз рассматривает возможность замены действующего ограничения цен на российскую нефть запретом морских перевозок. То есть, ввести запрет на предоставление морских услуг для его транспортировки. Если такую инициативу поддерживают страны-члены блока, европейские компании не смогут осуществлять страхование и транспортировку, необходимые для экспорта российских энергоносителей. И этот запрет будет действовать вне зависимости от цены.

ТСН.ua уже писал, что именно через Балтийское море Россия экспортирует более 60% своей сырой нефти (вместе с Черным морем — это 80%). Поэтому неудивительно, что в 2025 году Россия втрое увеличила там количество своих военных маневров. С начала 2025 года Россия также применяет конвоирование к своим подсанкционным судам, чтобы пугать Европу возможным прямым военным столкновением. Напомним, как в мае прошлого года отправила в свой танкер Jaguar Су-35, который нарушил воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту, а в июне впервые задействовала ракетный корвет «Бойкий» с ракетами «Уран».

После скорейшей военной спецоперации США в Венесуэле в начале января этого года по захвату нелегитимного президента Николаса Мадуро и его супруги, американские войска при поддержке самолетов Королевских ВВС Британии после недели преследований в Атлантическом океане высадились на борт и захватили российский танкер Marinera. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января этого года Владимир Зеленский призвал Европу последовать американскому примеру и останавливать танкеры российского теневого флота.

Как раз тогда недалеко от берегов Испании Франция задержала танкер Grinch, который шел под флагом Коморских островов с российского Мурманска в порты Китая и Индии. Судно находится в санкционных списках Евросоюза, Британии и США. Однако на прошлой неделе в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон сообщил, что вынужден отпустить задержанный российский танкер теневого флота из-за требований французского законодательства. По данным BBC, несмотря на обещания британского правительства, официальный Лондон тоже не делает решительных шагов для остановки подсанкционных танкеров, беспрепятственно двигающихся через Ла-Манш. То же самое происходит и в Балтийском море.

Реклама