Церковный праздник 3 февраля / © Pixabay

Завтра, 3 февраля, в православном календаре день памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. События, связанные со святыми Симеоном и Анной, описаны в Евангелии от Луки (Лк. 2:22–38). По закону Моисея, на сороковой день после рождения первенца родители должны были принести ребенка в Иерусалимский храм для посвящения Господу и совершить жертву очищения.

Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник исполнили этот закон, принеся Младенца Иисуса в храм. Именно здесь и состоялась судьбоносная встреча, ставшая духовной кульминацией долгих лет ожидания праведников.

Святой Симеон был праведным и богобоязненным мужем, «ожидавшим удовольствия Израилева», и на котором пребывал Святой Дух. По преданию Церкви, Симеон был одним из семидесяти толкователей Священного Писания, которые переводили Ветхий Завет с еврейского языка на греческий (Септуагинту).

Согласно церковному преданию, переводя книгу пророка Исаии, Симеон усомнился в словах: «Вот Дева во чреве зачнет и родит Сына». Он хотел заменить слово «Дева» на «женщина», однако ангел Господень остановил его и возвестил, что Симеон не увидит смерти, пока своими глазами не увидит Христа Господня.

Так праведник прожил многие десятилетия — по преданию, более трехсот лет — в молитве и ожидании совершения Божьего обета.

Святая Анна была дочерью Фануила из колена Асирова. Она рано овдовела и посвятила всю свою жизнь служению Богу. Евангелие свидетельствует, что Анна «не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь».

К моменту Сретения ей было восемьдесят четыре года. Ее жизнь стала примером аскезы, верности и духовной бдительности.

Подойдя к Младенцу Иисусу вместе с Симеоном, Анна прославила Господа и начала возвещать о Христе всем ожидавшим освобождения Иерусалима. Таким образом, она стала одной из первых благовестниц Спасителя.

Церковь чтит Анну как пророчицу, потому что она не только узнала Мессию, но и открыто свидетельствовала о Нем народе.

Приметы 3 февраля

Народные приметы 3 февраля / © pexels.com

Если небо ясное и без облаков — признак ранней весны.

Если 3 февраля выпадает много снега — лето может быть дождливым и холодным, и до весны еще далеко.

Яркие звезды в ночной тишине предвещают морозы в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

По давним верованиям, 3 февраля следует избегать финансовых обязательств — ссуженные в этот день деньги могут привлечь заботы и затяжные трудности. Не советовали также наряжаться в черную одежду, чтобы не навлечь печаль и невзгоды. Отдельное внимание уделяли домашним делам: подметать пол считалось нежелательным, ведь вместе с мусором можно ненароком вымести из дома благополучие и спокойствие.

Что можно делать завтра

В день чествования святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы к ним с особой надеждой обращаются родители и беременные женщины, прося защиты, здоровья и легкой судьбы для детей. Святой Симеон издавна почитается как небесный покровитель младенцев, телохранитель детской жизни и тихой родительской радости.