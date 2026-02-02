Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация пытается показать внешним аудиториям аудитории, что якобы она желает переговоров, чтобы получить контроль над всей Донецкой областью дипломатическими средствами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают, заявил источников Bloomberg о том, что Москва видит мало шансов на прорыв во время текущих мирных переговоров. По их данным, российская и украинская военные делегации обсуждали технические детали возможного соглашения о прекращении огня, но оценили, что решение территориальных вопросов потребует решений на уровне руководства.

По словам собеседников, президент-диктатор России Владимир Путин считает компромисс Украиной всей Донецкой и Луганской областей, а также замораживание нынешней линии фронта в Запорожской и Херсонской областях «уступкой». В то же время, подчеркивают в ISW, войска РФ до сих пор не захватили территорию всех четырех регионов.

Российские чиновники часто делали заявления, демонстрирующие максималистское требование Кремля к Киеву уступить все четыре области во время переговоров. Москва отвергла и предложения плана США по 28 пунктам, и идеи создания демилитаризованной зоны или «свободной экономической зоны» в Донецкой области.

«Кремль, возможно, хочет представить РФ как соглашающуюся „уступку“ замораживания линии на юге Украины, чтобы предотвратить предстоящие переговоры Киева и США относительно демилитаризованной или экономической зоны в неоккупированных районах Донецкой области. Российские чиновники, вероятно, будут продолжать попытки представить требование Украины отказаться от всех». «уступку», чтобы впоследствии получить стратегически вредные для Украины компромиссы», — говорится в отчете.

В то же время ISW продолжает оценивать, что передача остальной части Донбасса России была бы стратегической ошибкой, поскольку Москва вряд ли быстро или легко захватит эту территорию, но тогда она получит более выгодное положение для возобновления атак против Украины в будущем.

Кроме того, отмечают американские специалисты, Кремль продолжает использовать вопросы, не связанные с войной, чтобы заставить администрацию Белого дома уступить требования России по Украине. В частности, примером этого является недавнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, где он сравнил Россию с Соединенными Штатами Америки как с таким же большим государством и заявил, что двум странам необходимо реализовывать двусторонние экономические и торговые проекты, не допуская, чтобы какие-либо разногласия привели к конфронтации. Кроме того, он также заявил, что Европа пытается «вбить клин» между РФ и США.

«Заявления Лаврова имеют целью использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить Дональда Трампа уступить требования России относительно Украины, включая требования Кремля относительно того, чтобы Штаты не вовлекали Европу в мирный процесс», — констатируют в ISW.

Напомним, NYT подчеркивает, что «фюрер» РФ Владимир Путин одержим Донбассом, который остается центральным среди политических и военных приоритетов диктатора. Этот регион Украины он уже более 11 лет пытается захватить, но безуспешно. В то же время, теперь российские чиновники намекали, что Москва не прекратит борьбу, пока Украина не передаст всю территорию Донецкой области, которую до сих пор контролирует Киев.

Заметим, что после переговоров в Абу-Даби 23-24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что один из «проблемных вопросов» в переговорном процессе — это видение окончания войны. Сейчас Киев и Москва не могут найти компромисс в территориальном вопросе относительно Донецкой области.

