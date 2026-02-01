Почему Путин одержим Донбассом и что будет дальше: разбор NYT

Владимир Путин / © Associated Press

Кремль пытается силой захватить Донбасс уже больше 11 лет. Регион остается центральным среди политических и военных приоритетов российского диктатора.

Об этом пишет издание NYT.

В течение месяцев российские чиновники намекали, что Москва не прекратит борьбу, пока Украина не передаст территорию Донецкой области, которую контролирует Киев.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что вопрос Донецкой области стал «единственным оставшимся пунктом» в мирных переговорах, который требует внимания.

«Если Киев удержит значительную часть Донецка, Путин может столкнуться с ударом провоенных националистических элементов своей базы. Часть Донецкой области, которую Украина до сих пор удерживает, имеет символическое значение. Она включает Славянск. Неудача Москвы захватить город после 12 лет попыток может обострить критику со стороны провоенных националистов. Захват остальной части Донбасса также может помочь Путину сформировать нарратив победы», — отмечают журналисты.

«Путин знает, что любое решение Киева отдать свою территорию будет особенно противоречивым в Украине, где войска гибнут за эту землю уже 12 лет», — считает директор аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александр Габуев.

Напомним, в ходе визита в Индию в интервью изданию India Today Путин заявил, что Россия в любом случае установит контроль над территориями Донбасса — «либо военным путем, либо другим».

«Все к этому сводится. Либо мы силой освободим эти территории, либо украинские военные их оставят и перестанут там воевать», — подчеркнул глава Кремля.

Это не первое подобное заявление Путина — он уже говорил, что боевые действия на территории Украины могут завершиться, только если Киев выведет свои войска на Донбассе.

Эти заявления прозвучали на фоне международных усилий по мирному урегулированию с участием США.

Переговоры продолжаются, однако, по словам советника президента России по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, «компромисс пока не достигнут». Он заявил, что последние события на фронте, по его мнению, лишь ужесточили переговорную позицию Москвы.

Москва и Вашингтон обсуждают мирный план, однако Россия не согласна с частью его положений. Путин отметил, что некоторые из предложенных пунктов вызывают у него «несогласие», не уточнив, впрочем, о каких именно идет речь.