Салатовое платье и кремовый наряд с жемчугом: изысканные образы Елены Лавренюк из фильма "Все оттенки соблазна"

Елена Лавренюк

Накануне Дня святого Валентина, 12 февраля, на большие экраны выйдет первый эротически-исторический триллер «Все оттенки соблазна». Главную роль в фильме сыграла хрупкая Елена Лавренюк.

В ленте особое внимание уделено нарядам актеров. Поэтому предлагаем рассмотреть два изысканных образа Елены, в которых она появилась в официальном трейлере фильма.

Костюмы для ленты разработала дизайнер Оксана Берг. По ее словам, это образы, которые опираются на историческую достоверность и одновременно органично сочетают ее с современным визуальным языком.

Елена Лавренюк/Кадр из фильма

Лавренюк предстала в трейлере в роскошном салатовом платье с цветочным принтом в тон, салатовым и белым кружевом и шлейфом. На талии у нее был розовый пояс, а на руках — красные сетчатые перчатки.

Даниэль Салем и Елена Лавренюк/Кадр из фильма

Другой лук — это кремовый корсетный наряд с изображениями белых цветов, украшенный нитями из жемчуга и бархатными бордовыми бантами — маленьким спереди и большим сзади.

Елена Лавренюк/Кадр из фильма

Образы актрисы дополнили элегантные объемные прически, красивые макияжи и роскошные украшения.

Владимир Дантес и Елена Лавренюк/Кадр из фильма

Это реальная история о дочери изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега — в смелом, провокационном и до сих пор невиданном для Украины формате исторического триллера с элементами эротики.

Это сюжет о нераскрытой странице прошлого — о времени, когда Украина дала миру свет, а вместе с ним обнажила темные стороны человеческих желаний. Интриги, личные мотивы и любовные треугольники, тесно переплетающиеся с борьбой за власть и влияние, создавая напряженную, соблазнительную атмосферу, которая цепляет с первых кадров.

Елена Лавренюк и Владимир Дантес/Кадр из фильма

События ленты разворачиваются в Лемберге в конце XIX века. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное поместье вместе с мужем и слугами. Но за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то — ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении. Дом, где когда-то родился свет благодаря изобретению ее отца, теперь окутан тенями интриг и скрытых угроз. Когда чувства превращаются в инструмент манипуляции, возникает вопрос — кто сумеет выдержать эту опасную игру до конца? Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, владеть ею, но кто хочет ее на самом деле?

Владимир Дантес и Елена Лавренюк/Кадр из фильма

Режиссером ленты выступила Ирина Громозда, автор известных сериалов «Прятки» и «Кофе с кардамоном».

В фильме также сыграли Владимир Дантес, Даниэль Салем, Оксана Черкашина, Елена Хохлаткина и другие.

Владимир Дантес/Кадр из фильма

Допремьерные показы фильма «Все оттенки соблазна» стартуют 5 февраля.