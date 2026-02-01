- Дата публикации
Салатовое платье и кремовый наряд с жемчугом: изысканные образы Елены Лавренюк из фильма "Все оттенки соблазна"
В эротически-исторической ленте Елена Лавренюк сыграла дочь изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега.
Накануне Дня святого Валентина, 12 февраля, на большие экраны выйдет первый эротически-исторический триллер «Все оттенки соблазна». Главную роль в фильме сыграла хрупкая Елена Лавренюк.
В ленте особое внимание уделено нарядам актеров. Поэтому предлагаем рассмотреть два изысканных образа Елены, в которых она появилась в официальном трейлере фильма.
Костюмы для ленты разработала дизайнер Оксана Берг. По ее словам, это образы, которые опираются на историческую достоверность и одновременно органично сочетают ее с современным визуальным языком.
Лавренюк предстала в трейлере в роскошном салатовом платье с цветочным принтом в тон, салатовым и белым кружевом и шлейфом. На талии у нее был розовый пояс, а на руках — красные сетчатые перчатки.
Другой лук — это кремовый корсетный наряд с изображениями белых цветов, украшенный нитями из жемчуга и бархатными бордовыми бантами — маленьким спереди и большим сзади.
Образы актрисы дополнили элегантные объемные прически, красивые макияжи и роскошные украшения.
Это реальная история о дочери изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега — в смелом, провокационном и до сих пор невиданном для Украины формате исторического триллера с элементами эротики.
Это сюжет о нераскрытой странице прошлого — о времени, когда Украина дала миру свет, а вместе с ним обнажила темные стороны человеческих желаний. Интриги, личные мотивы и любовные треугольники, тесно переплетающиеся с борьбой за власть и влияние, создавая напряженную, соблазнительную атмосферу, которая цепляет с первых кадров.
События ленты разворачиваются в Лемберге в конце XIX века. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное поместье вместе с мужем и слугами. Но за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то — ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении. Дом, где когда-то родился свет благодаря изобретению ее отца, теперь окутан тенями интриг и скрытых угроз. Когда чувства превращаются в инструмент манипуляции, возникает вопрос — кто сумеет выдержать эту опасную игру до конца? Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, владеть ею, но кто хочет ее на самом деле?
Режиссером ленты выступила Ирина Громозда, автор известных сериалов «Прятки» и «Кофе с кардамоном».
В фильме также сыграли Владимир Дантес, Даниэль Салем, Оксана Черкашина, Елена Хохлаткина и другие.
Допремьерные показы фильма «Все оттенки соблазна» стартуют 5 февраля.