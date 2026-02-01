Какая мебель будет в моде в интерьере 2026 года / © Associated Press

Реклама

Отход от массового, быстрого производства открывает пространство для вещей с характером — от изысканных бархатных диванов до антикварных находок, которые добавляют дому души. Издание Martha Stewart рассказало, что мебель с характером возвращается в тренды и меняет наш подход к обустройству дома.

Прошлые годы диктовали нам нейтральность и минимализм, но 2026 — это время индивидуальности. Дизайнеры советуют оставлять в прошлом мимолетную эстетику «дешево и быстро» и выбирать мебель, которая выдержит испытание временем и принесет комфорт и уют. В этом году внимание смещается к деталям, текстурам и цветам, которые создают атмосферу и рассказывают историю вашего дома.

Бархат драгоценных оттенков

Если 2025 год принадлежал льняным тканям, то 2026 становится годом бархата. Яркие диваны в изумрудном, рубиновом или сапфировом цвете станут центральным элементом любой комнаты. Кроме эффектного вида, бархат и мохер долговечны и создают теплую, тактильную атмосферу.

Реклама

Возвращение коричневых тонов

Серый уступает место глубоким земляным оттенкам, таким как какао, глина или табак. Такие цвета поглощают свет, придают комнатам ощущение стабильности и уюта. Они добавляют интерьеру элегантности, без тяжести и старомодности.

Антикварные акценты

в 2026 году «старое» не означает устаревшее. Дизайнеры советуют включать в интерьер антикварные или винтажные предметы, например, светильники, кресла, сундуки, которые создают историю и добавляют личный шарм. Такой подход придает комнате глубину и характер, которых невозможно достичь массовым производством.

Стиль Джапанди

Гибрид японского минимализма и скандинавской функциональности стал «постоянной классикой». В этом году стилисты советуют использовать более насыщенные нейтральные оттенки и текстуры. Простые линии и натуральные материалы сочетаются с мягкостью и уютом.

Патина и фактура

Мебель со следами времени, слоем патины, мягкими металлическими оттенками — тренд 2026 года. От кухни до ванной комнаты, теплые, приглушенные металлы, старинная латунь и компьютер создают многомерность и ощущение «живого пространства».

Реклама

Максималистские детали

Возвращаются декоративные элементы, например, кисти, бахрома и тесьма. Биоморфные формы, скульптурные кресла и диваны с акцентами на отделку делают мебель украшением комнаты. В 2026 году «меньше не значит лучше» — больше деталей добавляет характера и завершенности.

Графические ковры

Ковры ярких цветов и современных узоров выходят на первый план. Они позволяют экспериментировать с пространством без постоянных изменений в стенах, добавляют энергии и настроения интерьеру.

Тренды 2026 года в мебели не только о виде, но и об опыте, об атмосфере, истории и комфорте. В этом году дизайнеры советуют отказаться от массового производства и вкладывать душу в каждую деталь вашего дома.